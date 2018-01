Sci freestyle | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i convocati dell’Italia Klotz e

: 22 atleti gareggeranno nello sci alpino, 13 nello snowboard, 20 nel freestyle - aquila1968 : 22 atleti gareggeranno nello sci alpino, 13 nello snowboard, 20 nel freestyle - neveitalia : La Francia di sci alpino, snowboard e freestyle per i Giochi di PyeongChang @aquila1968 #olympics #olimpiadi… - neveitaliasport : La Francia di sci alpino, snowboard e freestyle per i Giochi di PyeongChang @aquila1968 #olympics #olimpiadi… - 69barbra : RT @aquila1968: Ecco le convocazioni ufficiali per le Olimpiadi sudcoreane - maxblardone : RT @aquila1968: Ecco le convocazioni ufficiali per le Olimpiadi sudcoreane -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2018) L'Italia schiererà quattro atleti nello scialledi. La nostra Nazionale si affida esclusivamente a quattro rappresentanti dello ski cross vista l'assenza di Silvia Bertagna. Siegmare Stefan Thanei sono delle autentiche mine vaganti che in giornata di grazia possono davvero far saltare il banco anche se non sono mai saliti sul podio in Coppa del Mondo. A completare il contingente sono Lucrezia Fantelli e Debora Pixner. Questi idell'Italia per lo scialledi. Uomini: Siegmar, Stefan Thanei. Donne: Lucrezia Fantelli, Debora Pixner.