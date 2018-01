Sci alpino | Slalom Lenzhereide 2018 | INCREDIBILE! Shiffrin esce ancora! Vince in rimonta

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : inizia la seconda manche. Tutti contro Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: Tutti vogliono lasciare un segnale positivo prima di darsi appuntamento in Corea del Sud. Il divertimento è assicurato, non mancherà la battaglia tra i big: Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia, ...

Sci alpino - gigante Garmisch 2018 : Marcel Hirscher comanda dopo la prima manche. Sesto posto per Florian Eisath : Marcel Hirscher è al comando dopo la prima manche del gigante di Garmisch. L’austriaco ha chiuso con il miglior tempo di 1’18″64, facendo la differenza rispetto agli avversari soprattutto nella parte alta e successivamente sul muro, commettendo poi un errore nella parte finale, che gli ha fatto perdere alcuni decimi dagli avversari. Seconda posizione per un ritrovato Ted Ligety. L’americano ha recuperato oltre tre decimi ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin al comando dello slalom di Lenzerheide dopo la prima manche : Curtoni la migliore delle azzurre : Shiffrin è in cerca della 31esima vittoria nello slalom di una tappa di Coppa del mondo e della terza consecutiva sulla pista svizzera. Al terzo posto Frida Hansdotter, seconda qui 4 anni fa. ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : Hirscher pennella : è primo. Eisath quarto. Luca De Aliprandini mina vagante! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : Hirscher pennella : è primo. Eisath quinto. Luca De Aliprandini mina vagante! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti vogliono lasciare un segnale positivo prima di darsi appuntamento in Corea del Sud. Il divertimento è assicurato, non mancherà la battaglia tra i big: Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia, ...

LIVE Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin prima - Holdener e Hansdotter inseguono. Costazza e Curtoni per un piazzamento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lenzerheide (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima giornata di gara sulle nevi elvetiche ed inutile dire che Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico. In stagione, l’americana ha vinto 7 degli 8 Slalom disputati fino ad ora, considerando anche il parallelo di Courchevel e il City Event di Oslo del 1 gennaio. Una campionessa infinita che ...

Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 : Manuela Moelgg non sarà al cancelletto di partenza per tendinite acuta al ginocchio sinistro : Il lungo weekend di Lenzerheide della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Dopo le emozioni del gigante di ieri, si torna in gara tra i paletti stretti e purtroppo tra le partecipanti a questa prova non vi sarà la nostra Manuela Moelgg. La sciatrice azzurra, infatti, sofferente per una tendinite acuta al ginocchio sinistro ha preferito non prendere parte alla gara odierna valutando il tutto nell’ottica olimpica, ...

Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Garmisch della Coppa del Mondo maschile di sci alpino prosegue e si conclude con il Gigante. Dopo i brividi della discesa, ecco le emozioni dello slalom tra le porte larghe. È l’ultima prova di questa disciplina prima di volare a PyeongChang per le Olimpiadi Invernali. Si riparte da Marcel Hirscher, favorito assoluto anche sulla Kandahar: l’austriaco, dominatore della stagione, ha vinto tre dei quattro giganti disputati ...

Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il lungo weekend di Lenzerheide della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Dopo le emozioni del gigante di ieri, si torna in gara tra i paletti stretti. Gli occhi sono tutti su Mikaela Shiffrin. L’americana è tornata sulla terra: prima le due uscite consecutive tra Cortina e Kronplatz, poi la prova opaca di ieri, quando non è riuscita ad andare oltre il settimo posto, senza mai lottare per il podio. La ...