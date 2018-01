Sci alpino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i 20 convocati dell’Italia Svelati gli

Sci alpino - gigante Garmisch e slalom Lenzerheide 2018 : le pagelle dell’Italia. Eisath si risolleva - Curtoni sufficiente - out Costazza : Oggi si sono disputati il gigante maschile di Garmisch e lo slalom femminile di Lenzerheide, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri. FLORIAN Eisath: 7. Bella gara nel momento più importante della stagione. Sesto dopo la prima manche, l’azzurro riesce a confermarsi nella seconda chiudendo con un convincente settimo posto. Bella prova verso le Olimpiadi, ha meritato la ...

Classifica generale Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Garmisch. Hirscher ipoteca la settima Coppa : Marcel Hirscher ha vinto il gigante di Garmisch. L’austriaco, con i 100 punti conquistati oggi, allunga ulteriormente sia nella Classifica generale che in quella di specialità, staccando un Henrik Kristoffersen che non è andato oltre il quarto posto. Ora, Hirscher si avvia seriamente verso la conquista della settima Coppa del Mondo generale consecutiva, un record che sarebbe quasi impossibile da battere. Balza in avanti Manuel Feller, al ...

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo Lenzhereide. Duello Vlhova-Hansdotter per il secondo posto in slalom : L’uscita di Mikaela Shiffrin ha permesso a Petra Vlhova di vincere lo slalom speciale di Lenzhereide e di trovare la seconda vittoria stagionale dopo quella di Levi. La slovacca guadagna così 100 punti in Classifica e sale sia nella Classifica generale che in quella di slalom, dove insieme a Wendy Holdener e Frida Hansdotter darà vita a un bel Duello per il secondo posto di qui in avanti. La Classifica generale di Coppa del Mondo femminile ...

Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 : HIRSCHER ALIENO! Oltre 1?50 a Feller e Ligety che torna sul podio. Settimo Eisath : Non ci sono più parole per descrivere Marcel HIRSCHER. L’austriaco vince a Garmisch, in Germania, la decima gara della stagione (record personale), la quarta in Gigante sulle cinque disputate fra le porte larghe, la cinquantacinquesima in carriera (superato Hermann Maier). Oggi, semplicemente, ha fatto un altro sport. Ben 1″57 è il distacco che il sei volte detentore della Coppa del Mondo generale ha rifilato al secondo classificato, ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : dominio totale di Hirscher! Vittoria schiacciante - Eisath settimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l'ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti vogliono lasciare un segnale positivo prima di darsi appuntamento in Corea del Sud. Il divertimento è assicurato, non mancherà la battaglia tra i big: Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia,

Sci alpino - Slalom Lenzhereide 2018 : INCREDIBILE! Shiffrin esce ancora! Vince in rimonta Petra Vlhova - nona Irene Curtoni : Incredibile a Lenzhereide. Mikaela Shiffrin esce nello Slalom femminile a quattro pali dal termine, quando aveva un vantaggio siderale su Petra Vlhova, oggi vincitrice della gara e al secondo successo stagionale dopo quello all’esordio a Levi. Per l’americana sono tre uscite nelle ultime quattro gare, un piccolo campanello d’allarme per il fenomeno a stelle e strisce che oggi era in cerca di una “redenzione”, non ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : inizia la seconda manche. Tutti contro Hirscher

LIVE Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 in DIRETTA : inizia la seconda manche. Tutte contro Shiffrin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lenzerheide (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima giornata di gara sulle nevi elvetiche ed inutile dire che Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico. In stagione, l'americana ha vinto 7 degli 8 Slalom disputati fino ad ora, considerando anche il parallelo di Courchevel e il City Event di Oslo del 1 gennaio. Una campionessa infinita che

Sci alpino - gigante Garmisch 2018 : Marcel Hirscher comanda dopo la prima manche. Sesto posto per Florian Eisath : Marcel Hirscher è al comando dopo la prima manche del gigante di Garmisch. L’austriaco ha chiuso con il miglior tempo di 1’18″64, facendo la differenza rispetto agli avversari soprattutto nella parte alta e successivamente sul muro, commettendo poi un errore nella parte finale, che gli ha fatto perdere alcuni decimi dagli avversari. Seconda posizione per un ritrovato Ted Ligety. L’americano ha recuperato oltre tre decimi ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin al comando dello slalom di Lenzerheide dopo la prima manche : Curtoni la migliore delle azzurre : Shiffrin è in cerca della 31esima vittoria nello slalom di una tappa di Coppa del mondo e della terza consecutiva sulla pista svizzera. Al terzo posto Frida Hansdotter, seconda qui 4 anni fa. ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : Hirscher pennella : è primo. Eisath quarto. Luca De Aliprandini mina vagante!

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : Hirscher pennella : è primo. Eisath quinto. Luca De Aliprandini mina vagante!