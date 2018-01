Sci | a Lenzerheide spunta Vlhova Shiffrin fuori a 4 porte dalla fine

Cdm Sci : Vhlova vince slalom Lenzerheide : ANSA, - Lenzerheide , SVIZZERA, , 28 GEN - Un errore nella seconda manche della campionessa Usa Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima sulle nevi svizzere di Lenzerheide, ha spianato la strada al ...

LIVE Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 in DIRETTA : inizia la seconda manche. Tutte contro Shiffrin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lenzerheide (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima giornata di gara sulle nevi elvetiche ed inutile dire che Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico. In stagione, l’americana ha vinto 7 degli 8 Slalom disputati fino ad ora, considerando anche il parallelo di Courchevel e il City Event di Oslo del 1 gennaio. Una campionessa infinita che ...

Sci - slalom Lenzerheide - avanti Shiffrin : ...L'americana Shiffrin ha oggi la possibilita' di vincere con largo anticipo la coppa del mondo di slalom speciale e di ipotecare ormai quasi matematicamente anche la sua seconda grande coppa del mondo ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin al comando dello slalom di Lenzerheide dopo la prima manche : Curtoni la migliore delle azzurre : Shiffrin è in cerca della 31esima vittoria nello slalom di una tappa di Coppa del mondo e della terza consecutiva sulla pista svizzera. Al terzo posto Frida Hansdotter, seconda qui 4 anni fa. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin prima - Holdener e Hansdotter inseguono. Costazza e Curtoni per un piazzamento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lenzerheide (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima giornata di gara sulle nevi elvetiche ed inutile dire che Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico. In stagione, l’americana ha vinto 7 degli 8 Slalom disputati fino ad ora, considerando anche il parallelo di Courchevel e il City Event di Oslo del 1 gennaio. Una campionessa infinita che ...

Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 : Manuela Moelgg non sarà al cancelletto di partenza per una tendinite acuta al ginocchio sinistro : Il lungo weekend di Lenzerheide della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Dopo le emozioni del gigante di ieri, si torna in gara tra i paletti stretti e purtroppo tra le partecipanti a questa prova non vi sarà la nostra Manuela Moelgg. La sciatrice azzurra, infatti, sofferente per una tendinite acuta al ginocchio sinistro ha preferito non prendere parte alla gara odierna valutando il tutto nell’ottica olimpica, ...

