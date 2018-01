SCANDAL - Good People Recensione 7x09

: Marquei como visto Scandal - 7x9 - Good People - patimelo20 : Marquei como visto Scandal - 7x9 - Good People - SrBigodes_ : Marquei como visto Scandal - 7x9 - Good People - succub0s : Marquei como visto Scandal - 7x9 - Good People - bipbruno : Marquei como visto Scandal - 7x9 - Good People - carolaocubo : Marquei como visto Scandal - 7x9 - Good People -

(Di domenica 28 gennaio 2018) “”, la nona puntata della stagione finale di, ha finalmente chiarito i dubbi e svelato la verità su un personaggio centrale della serie. Durante la scorsa puntata, gli autori hanno fatto di tutto per farci credere che Quinn fosse morta, ma molte cose non tornavano. Se Rowan avesse ucciso Quinn e la sua piccola, quel barlume di umanità che abbiamo intravisto in lui la scorsa stagione sarebbe sparito per sempre. Inoltre, liquidare la morte di Quinn, uno dei personaggi più importanti dia poche puntate dalla fine della serie, non avrebbe concesso il tributo alla Gladiatrice per eccellenza. E così è stato, Rowan non si è macchiato di un ennesimo delitto, per una volta ha scelto il bene al posto del male. Ovviamente il rapimento di Quinn è colpa sua ed ha agito per ottenere la libertà di cui Olivia lo ha privato, perlomeno non è andato fino in fondo, si ...