Sardegna : in casa il deposito della droga da spacciare - due arresti : Era da tempo che i Carabinieri della Compagnia di Sassari tenevano sotto controllo alcuni personaggi noti della città. E proprio nei giorni scorsi – dopo aver raccolto ulteriori elementi utili – sono passati all’azione e hanno stretto le manette ai polsi a due volti già conosciuti dalle forze dell’ordine. Marco Sanna, 35 anni, sassarese e ufficialmente disoccupato, è stato infatti arrestato perché accusato di conservare in casa un deposito di ...

Berlusconi hard : 'Nella mia casa in Sardegna cresce l'erba del Viagra' : Quanto alle dichiarazioni di Renzi, che ha definito il Cav un 'pericolo non per la democrazia, ma per l'economia', Berlusconi si è limitato a dire: 'A certe stupidaggini non ne vale la pena di ...