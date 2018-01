Sanremo 2018 | ecco la scenografia del Festival targato Baglioni | Hunziker e Favino

Mudimbi a Sanremo 2018 con Il Mago per far fronte alle sfortune quotidiane (intervista) : Mudimbi a Sanremo 2018 è uno dei cantanti in gara tra le Nuove Proposte con la canzone Il Mago. OM-OptiMagazine ha incontrato il giovane cantante Mudimbi, che ha raccontato il proprio percorso artistico, in attesa dell'inizio del Festival. Michel Mudimbi (31 anni) è un rapper di origini italo-congolesi, a metà tra il rap e il genere indie, ma noto per la spiccata ironia delle sue canzoni. Si presenta nella gara delle Nuove Proposte del ...

Alice Caioli/ "Specchi rotti"le porterà fortuna a Sanremo 2018? (Domenica In) : Alice Caioli, la giovane cantautrice sarà al Festival di Sanremo 2018. Il brano che porterà all'Ariston è ''Specchi rotti'' scritto con la collaborazione di Paolo Muscolino. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:20:00 GMT)

Sanremo 2018/ Toto vincitore e nuove indiscrezioni : Michelle Hunziker pronta ad un grande annuncio? : Festival di Sanremo 2018, continuano le indiscrezioni e il Toto vincitore. Michelle Hunziker farà un annuncio speciale dall'Ariston? Il gossip impazza!(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:34:00 GMT)

Festival di Sanremo 2018 - gli ospiti della quarta serata del Festival : Nomi d’eccezione italiani e stranieri affiancheranno i Big in gara. Nel corso della serata, inoltre, sarà decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte Grandi ospiti e... L'articolo Festival di Sanremo 2018, gli ospiti della quarta serata del Festival su Roma Daily News.

Sanremo - Irama entra ad Amici 2018 : il giudizio dei professori : Irama dopo il Festival di Sanremo entra ad Amici 17 Un volto noto ha tentato di conquistarsi un banco ad Amici 2018, durante la diretta di oggi: è Irama, e molti lo ricorderanno per aver preso parte alla gara canora di Sanremo all’interno della categoria Nuove proposte. All’epoca perse la sfida contro Francesco Gabbani. Come ha ricordato il giovane cantante sul palco di Amici, dopo la sua esperienza sanremese aveva anche ricevuto ...

Red Canzian a Sanremo 2018 senza i Pooh : “Spero vincano Roby Facchinetti e Riccardo Fogli” : Red Canzian a Sanremo 2018 con il brano Ognuno ha il suo racconto. L'ex Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo nella sezione dei Big per la prima volta da solo, dopo l'addio annunciato dal gruppo italiano. Red Canzian salirà da solo sul palco dell'Ariston per la prima volta nella sua carriera, con un nuovo progetto da solista dopo gli anni passati coi Pooh. A detta di Canzian, si tratta di una ripartenza, un "rimettersi in gioco, ...

Sanremo 2018 - l’arrivo di Michelle Hunziker : «Sono pronta» : «Quando c’è il mare davanti, cambia tutto». Parola di Michelle Hunziker, 41 anni appena compiuti, e appena «sbarcata» a Sanremo. Per la showgirl svizzera, che insieme a Pierfrancesco Favino, accompagnerà il direttore artistico Claudio Baglioni sul palco dell’Ariston, è tempo di prove. Così è arrivata in Liguria poco più di una settimana prima dal fischio d’inizio (il prossimo 6 febbraio, ndr). LEGGI ANCHEClaudio Baglioni: «Le ...

Sanremo 2018/ Super ospiti e duetti : Pausini - Negramaro - Nannini e Morandi : Sanremo 2018, i duetti della quara serata: tra i più interessanti spiccano quelli dei The Kolors con Enrico Nigiotti, Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Confermati i primi ospiti italiani di Sanremo 2018 da Gianna Nannini a Gianni Morandi e Laura Pausini : I primi ospiti italiani di Sanremo 2018 sono stati Confermati dall'Ansa. Laura Pausini, Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi sono i primi nomi degli artisti italiani che calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 6 e il 10 febbraio 2018 nel Festival di Claudio Baglioni, direttore artistico e presentatore con Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse negli scorsi giorni, ...

Sanremo 2018 Elio E Le Storie Tese Arrivedorci : testo e audio : Sanremo 2018 Elio E LE Storie Tese. La band è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Arrivedorci. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Elio E Le Storie Tese Arrivedorci Gli Elio E Le Storie Tese sono pronti a concludere la loro carriera in grande stile. Infatti dopo ben 38 anni di successi provocatori e tour imprevedibili, la band ha deciso di sciogliersi ...

Claudio Baglioni ospite di Maurizio Costanzo prima di Sanremo 2018 : Sanremo 2018: Claudio Baglioni ospite di Maurizio Costanzo? Maurizio Costanzo tornerà giovedì prossimo in seconda serata con la terza puntata de L’Intervista, il programma in onda su Canale 5 giunto alla sua quarta edizione. ospite della puntata dovrebbe essere Claudio Baglioni, il direttore artistico nonché conduttore del prossimo Festival di Sanremo, in onda da martedì 6 febbraio sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. ...

Sanremo 2018 : una valanga di ospiti per i duetti Video : Oramai ci siamo quasi: mancano pochi giorni alla partenza della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo. Pian piano si delinea il cast degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston, presentati da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, con Claudio Baglioni nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Nei giorni scorsi è stata comunicata la presenza di due nomi di prestigio come Sting e James Taylor, che si esibiranno ...