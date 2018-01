Samsung Galaxy S9 e S9 Plus | fotocamere al top | Prezzo | data uscita e caratteristiche

Samsung Galaxy A8 2018 Pro E Contro : Ha Senso Comprarlo? : Ha Senso comprare Samsung Galaxy A8 2018? Ecco 4 Pro e 4 Contro relativi al nuovissimo Galaxy A8 2018 per aiutarti nella scelta all’acquisto Samsung Galaxy A8 2018 Pro E Contro Da pochi giorni è arrivato anche in Italia il nuovissimo smartphone Galaxy A8 2018 di Samsung. Samsung A8 (2018) è ufficiale: Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche […]

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - fotocamere al top - Prezzo - data di uscita e caratteristiche : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, fotocamere al top - Prezzo, data di uscita e caratteristiche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, fotocamere al top - Prezzo, data di uscita e caratteristiche Tra poco meno di un ...

Meglio Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con l’aggiornamento di gennaio : feedback preliminari : Oggi siamo qui per tirare le primissime somme circa l'aggiornamento XXU1DRA2 che ha iniziato a colpire nella giornata di ieri i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand Italia. L'installazione, dal peso inferiore ai 350 MB, ha introdotto la patch di sicurezza aggiornata al 1 gennaio, l'app Samsung Pay (che vi si installerà automaticamente, e da poter anche configurare, in attesa che poi il servizio venga effettivamente attivato in Italia) ed i ...

Samsung Galaxy A8 E A8+ / I nuovi smartphone anticipano il Galaxy S9 : ecco novità e conferme : La SAMSUNG presenta i nuovi Galaxy A8 e A8+, i nuovi smartphone dedicati ad una clientela medio-alta, che anticipano alcune caratteristiche del Galaxy S9.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:23:00 GMT)

Nuove fotocamere e cornici ridotte : quanti rumor su Samsung Galaxy S9 : A meno di un mese dalla presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus cresce il numero di rumor, legati in particolar modo alla fotocamera posteriore, che sarà diversa sui due modelli. Abbiamo inoltre nuovi dettagli sulla dimensione delle cornici dei nuovi flagship e sul possibile focus verso il gaming mobile. L'articolo Nuove fotocamere e cornici ridotte: quanti rumor su Samsung Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su ...

Wind offre ad alcuni clienti selezionati il Samsung Galaxy S8 a 10 euro al mese : Wind ha avviato una nuova campagna ad personam dedicata ad alcuni già clienti selezionati per offrire loro il Samsung Galaxy S8 con una promozione vantaggiosa L'articolo Wind offre ad alcuni clienti selezionati il Samsung Galaxy S8 a 10 euro al mese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus vengono definitivamente svelati da evleaks : Ormai è da qualche tempo che si parla dei nuovi top di gamma di Samsung, cioè i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, che verranno presentati alle fine di febbraio a Barcellona, in occasione dell’MWC 2018. A rompere l’attesa c’è sempre lui, cioè @evleaks, che ci svela con un’immagine in anteprima i nuovi top di gamma della casa coerana. Come ci si aspettava, i due nuovi Samsung non hanno stravolgimenti dal punto di vista ...

Samsung Galaxy S9 and S9+ svelati : differenze importanti tra i due - che si rifletteranno senz'altro sul prezzo : All'interno avremo una CPU Qualcomm Snapdragon 845 in USA e Cina, ed una Samsung Exynos 9810 nel resto del mondo. Ci sarà però una differenza sostanziale: 6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svelati da Evleaks con render stampa e un mucchio di informazioni : A meno di un mese dalla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che saranno annunciati nell'evento Unpacked che si terrà al Mobile World Congress 2017 di Barcellona il 25 febbraio 2018, Evan Blass, noto anche come @Evleaks, ci mostra i render stampa ufficiali dei due nuovi top di gamma sud coreani. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svelati da Evleaks con render stampa e un mucchio di informazioni è ...

Immagine quasi ufficiale per il Samsung Galaxy S9 : è questa la foto definitiva? : Manca praticamente un mese all'evento con cui conosceremo una volta per tutte le caratteristiche e l'aspetto del Samsung Galaxy S9. Dopo alcune indiscrezioni che vi abbiamo riportato prontamente nella giornata di ieri, in questi minuti dobbiamo necessariamente concentrarci su un'Immagine che potrebbe portarci per mano alla presentazione del tanto atteso top di gamma Android, considerando che le fonti riportate oggi 26 gennaio sono decisamente ...

Patch di gennaio 2018 e Samsung Pay per Samsung Galaxy S7 e S7 edge in Italia : Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software che porta le Patch di sicurezza di gennaio 2018 e la compatibilità con Samsung Pay, oltre ai consueti bugfix e miglioramenti vari. Il sistema di pagamento sarà presto disponibile anche in Italia. L'articolo Patch di gennaio 2018 e Samsung Pay per Samsung Galaxy S7 e S7 edge in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 - ecco le possibili colorazioni del dispositivo : Un mese alla presentazione del Samsung Galaxy S9 e le voci sul nuovo dispositivo iniziano a diventare sempre più attendibili: il primo segnale è stato lanciato dall'azienda asiatica grazie al video teaser promosso sul profilo ufficiale Twitter di Samsung, in cui è stata ufficializzata la data di presentazione (25 febbraio alle ore 18) e viene dato risalto alla fotocamera, con un slogan in inglese in sui si sottolinea l'intenzione da parte di ...

Pronto l’aggiornamento di gennaio su Samsung Galaxy S7 Edge : cosa cambia : Il Samsung Galaxy S7 Edge riceve oggi 26 gennaio l'aggiornamento con patch di sicurezza del corrente mese in Italia. Il rilascio è appena partito via OTA e di fatto ancora non disponibile per tutti. Quali i modelli coinvolti in questo momento? Quali le novità e i dettagli del pacchetto software? Al momento di questa pubblicazione, i primi ad essere interessati dall'adeguamento sono solo i Samsung Galaxy S7 Edge e non i dispositivi Galaxy S7 ...

Samsung Galaxy S9 - ciò che c'è da sapere ad un mese dalla presentazione : Come possiamo riassumere il possibile Samsung Galaxy S9? Noi useremo tre parole: fotocamera, processore ed intelligenza artificiale. Sono queste le funzioni e le tecnologie su cui l'azienda asiatica ha deciso di lavorare per lanciare un dispositivo in grado di fronteggiare il predominio mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed iPhone X, successo avuto sopratutto nei primi tre mesi di lancio sul mercato. Decine di milioni di dispositivi ...