SALLY VUOLE LIAM! È davvero finita con Steffy?

: RT @Majda___: Chiude Vetto!!! SimoGian non lo vuole più lasciar andare e gli stampa pure un bacio sul collo; Sally chi? #superlega - 17Whitealtair : RT @Majda___: Chiude Vetto!!! SimoGian non lo vuole più lasciar andare e gli stampa pure un bacio sul collo; Sally chi? #superlega - Majda___ : Chiude Vetto!!! SimoGian non lo vuole più lasciar andare e gli stampa pure un bacio sul collo; Sally chi? #superlega - Sally_Cinnamon : "Vuole partecipare in totem" ?????????? #isola -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di domenica 28 gennaio 2018) Un bel mesetto quello che sta per terminare in America: le anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate di gennaio 2018 sonomolto ricche. Per un matrimonio che potrebbe essere finito per sempre, un nuovo triangolo potrebbe essere in arrivo, e nuovamente con Liam Spencer protagonista, suo malgrado, però. Cosa succederà? In sintesi, Liam scoprirà chelo tradirà con Bill e metterà fine al loro matrimonio, dando così speranze adi poterlo conquistare e il tutto verrà condido dal ritorno di Hope Logan. Queste anticipazioni americane di Beautiful non piaceranno di certo ai fan di Liam e: i due si separeranno oer sempre? Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: se non dovesse succedere in breve tempo, questi due personaggi sono comunque destinati a tornare insieme in futuro, anche perché adesso saranno uniti ancor di più, visto ...