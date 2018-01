: Romanzieri e politica: ecco gli onorevoli scrittori - News24_it : Romanzieri e politica: ecco gli onorevoli scrittori -

(Di domenica 28 gennaio 2018) Bei tempi quelli del Regno. Col mutare del secolo, Gabriele D'Annunzio, «il candidato della Bellezza», eletto deputato nel 1897, mutò casacca. Il «salto della siepe» accadde il 24 marzo del 1900. Il Vate s'alzò dagli scranni della Destra, attraversò il Parlamento, per sedersi tra le falangi della Sinistra. «Da una parte vi sono uomini morti che urlano e dall'altra pochi uomini vivi ed eloquenti. Come uomo d'intelletto, vado verso la vita». D'Annunzio aveva capito tutto, cioè due cose. Primo: che l'artista non deve lordarsi con lain effetti, dopo essersi fatto eleggere solo per il gusto, vincendo il disgusto nei riguardi della «Bestia Elettiva», D'Annunzio non combinò nulla, se ne fregava dell'affarismo politico. Secondo: che laè puro teatro, conta ...