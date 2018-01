Roma sconfitta e fischiata | vince la Sampdoria 1-0

Roma sconfitta e fischiata : all'Olimpico vince la Sampdoria 1-0 : La Roma ospita nel posticipo della domenica sera la Sampdoria, pochi giorni dopo il recupero di Marassi di mercoledì scorso. I giallorossi devono vincere per non perdere contatto dalle...

Genova. E’ di Dzeko il gol che evita la sconfitta alla Roma : Gran bella gara tra Sampdoria e Roma nel recupero della terza giornata di Serie A. Un risultato di 1-1 che sta stretto soprattutto ai padroni di casa. Liguri in vantaggio nel finale del primo tempo grazie ad un rigore concesso…Continua a leggere →

Marianna Madia candidata in un collegio a Roma : verso sconfitta sicura? : Matteo Renzi , a inizio gennaio, disse: 'Se continuiamo solo a parlare di seggi e candidature il Pd perderà altri due punti'. Ovviamente il Pd continua a fare soltanto quello, con sommo gaudio di ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta a Bolzano dalla Romania nella prima giornata : Si apre con una dura sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nel girone di qualificazione ai Mondiali di Germania e Danimarca 2019, maturata contro la temibile Romania, per il punteggio di 34-24, nella cornice del PalaResia di Bolzano. Sin dall’avvio, gli ospiti si mostrano più propositivi, portandosi subito sul 2-0, e dimostrando di avere un attacco molto veloce, unito ad una difesa solida ed aggressiva. ...

Roma - ex assessora : città sconfitta da scelte Raggi P.za Navona : Roma, 9 gen. (askanews) Mentre l'Anac chiede chiarimenti al Campidoglio, l'Antitrust solleva più di un dubbio sui criteri di assegnazione delle postazioni di piazza Navona e ad uscire sconfitta ancora ...

Roma - Strootman durissimo dopo la sconfitta : “vergognosi” : La Roma è caduta all’Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini, una squadra eccellente che è riuscita a metter sotto i giallorossi sotto il profilo del gioco. Nel post gara Kevin Strootman ha parlato di quanto accaduto oggi in maniera molto dura: “Il primo tempo che abbiamo disputato è un’autentica vergogna, non possiamo giocare così, soprattutto in casa. Era come giocare in undici contro tredici o quattordici, arrivavamo ...

Roma - Di Francesco : 'Dopo la sconfitta con il Napoli c'è stata la svolta. Non accontentiamoci' : Quali sono i segreti di Eusebio Di Francesco? Il nuovo tecnico della Roma è riuscito in tre mesi a dare un'identità alla squadra, nonostante il mercato di Monchi non abbia portato i frutti sperati. ...

Roma sconfitta 2-0 : A Madrid la Roma perde imbattibilità e primo posto nel girone al comando c'è ora il Chelsea qualificato. Al Wanda Metropolitano, dove Di Francesco sognava di conquistare il pass per gli ottavi, passa ...

Roma SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... / Risultati utili con l'Atletico Madrid : in caso di sconfitta... : ROMA si QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... I Risultati utili contro l'Atletico Madrid per ottenere la QUALIFICAzione in Champions League già questa sera a Madrid(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 13:57:00 GMT)

Virtus Roma altra sconfitta contro Rieti - è crisi : La Virtus Roma perde il suo primo derby stagionale ai danni di Rieti. Dopo le due vittorie consecutive, contro Trapani e Tortona, i giallorossi sembrano essersi spenti, incanalando tre sconfitte ...