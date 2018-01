Roma | fastidio in allenamento per Schick In dubbio per la Samp

Pro Roma - Damiani non si fida : "La Perconti darà fastidio" : Roma - In casa Pro Roma è quasi vigilia di campionato per la prima squadra. Domenica l'undici di Damiani è di scena al Vigor Sporting Center contro i padroni di casa della Perconti , formazione in ...

Roma - Di Francesco in vista della Juve : “Scudetto? Daremo fastidio. Allegri tecnico europeo” : Roma, Di Francesco in vista della Juve: “Scudetto? Daremo fastidio. Allegri tecnico europeo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, DI Francesco IN vista della Juve – Sabato ci sarà Juventus-Roma. Una sfida importantissima per il destino di entrambe le squadre, distanziate da pochi punti in classifica ed in lotta per le posizioni di ...