Rogerer Federer vince l' Australian Open battendo Marin Cilic

(Di domenica 28 gennaio 2018) Rogersempre più nella leggenda. Il 36enne fuoriclasse svizzero ha battuto in finale il croatoe ha vinto per la sesta volta gli, conquistando anche il suo 20/o Slam in carriera.La finalissima di Melbourne si è conclusa con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 dopo una maratona di 5 set in tre di gioco.