Roger Federer re d' Australia e 20° Slam della carriera | la storia di un immortale

Rogerer Federer vince l'Australian Open battendo Marin Cilic : Roger Federer sempre più nella leggenda. Il 36enne fuoriclasse svizzero ha battuto in finale il croato Marin Cilic e ha vinto per la sesta volta gli Australian Open, conquistando anche il suo 20/o Slam in carriera.La finalissima di Melbourne si è conclusa con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 dopo una maratona di 5 set in tre di gioco.

Australian Open 2018 : Roger Federer IMMORTALE!!!! 6° titolo a Melbourne - piegato Marin Cilic in 5 set : Roger Federer semplicemente immortale! E’ sua la finale degli Australian Open 2018, bis del 2017, sesto successo sul cemento Australiano e 20° Slam in carriera. Cos’altro dire di un campione del genere? Ci ha provato il croato Marin Cilic, a complicargli la vita, ma non c’è stato niente da fare neanche stavolta. Con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 in 3 ore e 7 minuti di partita lo svizzero compie un’altra impresa che ...

Tennis - Roger Federer vince l’Australian Open : è il 20esimo Slam della sua carriera : Appena dodici mesi fa era un miraggio: Roger Federer si ripresentava a Melbourne molto più dubbioso che speranzoso dopo il crac al ginocchio. Un infortunio che sembrava aver messo la parola fine alla sua carriera, salvo qualche passerella per gli amanti del bel Tennis. Sono passati 365 giorni e il campione svizzero alza al cielo il 20esimo Slam della sua carriera: ha vinto gli Australian Open, a 36 anni e mezzo ha battuto al quinto set Marin ...

Roger Federer ha vinto gli Australian Open : A 14 anni di distanza dalla prima vittoria del trofeo: in finale ha battuto Marin Cilic The post Roger Federer ha vinto gli Australian Open appeared first on Il Post.

LIVE Australian Open 2018 - Finale Federer-Cilic in DIRETTA : Re Roger per una nuova pagina di storia. Croato per il secondo Slam : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale degli Australian Open 2018. È il giorno della Finale maschile, è il giorno di Roger Federer contro Marin Cilic! Dopo due settimane appassionanti siamo arrivati all’epilogo. Su Federer c’erano pochi dubbi. Dopo un 2017 in cui ha alzato ulteriormente l’asticella del suo gioco, cominciato proprio con il trionfo di Melbourne, Roger ci riprova per raggiungere un titolo con cui ...

Australian Open 2018 - Roger Federer sfida Marin Cilic : il replay di Wimbledon - il Maestro per la leggenda - il croato per l’impresa : Roger Federer è il grande favorito della Finale degli Australian Open: domani mattina (ore 09.30 italiane, le 19.30 locali) il Maestro affronterà Marin Cilic nell’atto conclusivo che quasi nessuno si aspettava. Tutti si attendevano una nuova sfida epocale tra lo svizzero e l’eterno rivale Rafael Nadal ma il mancino di Manacor si è dovuto ritirare ai quarti di finale a causa di problemi fisici, lasciando così il via libera al coriaceo ...

Australian Open 2018 : Roger Federer a caccia di record nella finale di Melbourne. Cilic pronto a guastare la festa : Domenica 28 gennaio alle ore 19.30 locali (le 9.30 italiane) Roger Federer e Marin Cilic si contenderanno il titolo del primo Slam del 2018, nella Rod Laver di Melbourne. Gli Australian Open avranno un padrone e chi sarà tra il fenomeno svizzero ed il coriaceo croato cresciuto a pane ed Ivanisevic? Sulla carta i favori del pronostico sono tutti per Re Roger, campione in carica. Dopo la resurrezione dell’anno scorso ed il successo in finale ...

Australian Open 2018 – Roger Federer - Mito vivente a caccia di record : il 20^ sigillo - i primati di Djokovic - l’allungo su Nadal - l’occhio a Smith : Roger Federer sta letteralmente dominando gli Australian Open 2018 dall’alto della sua proverbiale classe cristallina e davvero nessuno sembra poter fermare il più grandi di tutti i tempi. Il Maestro è ora a un passo dalla conquista del suo sesto titolo sul cemento di Melbourne: dopo essersi imposto nel 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, lo svizzero ha la concreta possibilità di agguantare Novak Djokovic e Roy Emerson che guidano la classifica ...

VIDEO Roger Federer - gli highlights della semifinale con Chung agli Australian Open 2018. Colpi da manuale per lo svizzero : Roger Federer è in finale agli Australian Open 2018. Lo svizzero potrà così difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella partita che domenica lo opporrà al croato Marin Cilic. Il numero due del mondo si è sbarazzato del coreano Hyeon Chung in semifinale, approfittando del ritiro del coreano quando si trovava sotto 6-1 5-2 30-30, in una partita comunque senza storia. Federer aveva sino a quel momento dominato e domenica avrà ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta Federer Chung - risultato finale 6-1 5-2 rit - : sarà Roger contro Cilic! - tennis - : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018 info streaming video e tv, risultato seconda semifinale maschile: Roger Federer batte Hyeon Chung che si ritira.

Australian Open 2018 - Roger Federer in finale! Chung si arrende ad un infortunio : Roger Federer è in finale agli Australian Open di tennis: l’elvetico approfitta del ritiro del NextGen sudcoreano Hyeon Chung al tramonto del secondo set e passa in finale dopo essere rimasto in campo per poco più di un’ora, in un incontro che comunque stava dominando. Il ritiro dell’avversario infatti è avvenuto sul 6-1 5-2 30-30 per lo svizzero, che ora troverà, nell’atto conclusivo del torneo, il croato Marin ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta Federer Chung (risultato finale 6-1 5-2 rit) : sarà Roger contro Cilic! (tennis) : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, la seconda semifinale maschile vede vincitore Roger Federer grazie al ritiro di Hyeon Chung per un problema al piede(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:45:00 GMT)

Roger Federer si è qualificato per la finale degli Australian Open : Il tennista svizzero Roger Federer, uno dei più forti di tutti i tempi, si è qualificato per la finale degli Australian Open a 14 anni di distanza dalla sua prima vittoria nel torneo. Gli Australian Open sono il primo dei The post Roger Federer si è qualificato per la finale degli Australian Open appeared first on Il Post.

LIVE Australian Open 2018 - Roger Federer vs Chung in DIRETTA : sfida tra generazioni. Spettacolo alla Rod Laver Arena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale degli Australian Open 2018: Roger Federer contro Hyeon Chung. Oggi conosceremo il nome di chi sfiderà Marin Cilic nella finale di domenica. È a tutti gli effetti uno scontro generazionale: da un lato il miglior giocatore di questa epoca, conquistatore di 19 titoli del Grande Slam, dall’altra un talento in ascesa, messosi in luce lo scorso anno vincendo le Next Gen Finals di ...