: Roberta Ragusa potrebbe essere in America? La notizia di Quarto Grado - RobertaAmorino : Roberta Ragusa potrebbe essere in America? La notizia di Quarto Grado - VANTSTATION : RT @carmeloabbate: La quiete prima della tempesta. Alle 20,30 a @QuartoGrado domenicale, le ultime novità su Roberta Ragusa in vista del p… - AtenaPallade : Roberta Ragusa sarà stata fatta a pezzi e buttata da qualche parte, non la troveremo mai e #logli la farà franca #quartogrado - Paololotti08 : La signora Dué non viene mai nominata, non vi fa comodo, giusto per delineare il profilo del figlio nei confronti d… - camomilla19 : Certo che ci crede che la moglie sia negli USA, è pronto a fornire prove su prove della passione di Roberta per idr… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018)sarebbe stata avvistata a Miami, in. Ciò significherebbe non solo che la donna sia ancora viva, ma che si sia allontanata volontariamente. Un'ulteriore particolare desta sospetti; il fatto che la sera prima della scomparsa la donna avrebbe raccontato alla figlia una fiaba in cui si narrava di madri che vanno via e non tornano più. Gianluigi Nuzzi ha affrontato il tema della scomparsa della donna con il consueto garbo, lanciando unashock che, ovviamente, dovràconfermata. Gli opinionisti presenti in studio, tra cui Carmelo Abbate e Sabrina Scampini hanno valutato diverse ipotesi in merito alla scomparsa della, sottolineando come sia poco verosimile che la donna abbia lasciato la propria abitazione in pigiama e senza documenti. Durante la puntata è stato mostrato anche il post scritto sui social dal figlio dia ridosso della scomparsa ...