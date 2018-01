: Robert Muggah: II più grande rischio per le città e alcune soluzioni @sel5stelle - osannacremonesi : Robert Muggah: II più grande rischio per le città e alcune soluzioni @sel5stelle - utique_eu : Robert Muggah: II più grande rischio per le città e alcune soluzioni - ladyrosmarino : Robert Muggah: II più grande rischio per le città e alcune soluzioni - RasdavideDave : Robert Muggah: II più grande rischio per le città e alcune soluzioni - estellegabri24 : Robert Muggah: Città sull’orlo del collasso -

(Di domenica 28 gennaio 2018) di– La Rinascita delle-Stato. Siamo in un momento molto delicato. Lestanno diventando ogni giorno l’unico motore delle nostre nazioni e questa trasformazione in atto è irrefrenabile. Quindi vi faccio una previsione. Se pianifichiamo nel modo giusto, potremmo sopravvivere al XXI secolo. Se sbagliamo, abbiamo finito. Perché dico questo? Lesono il più straordinario esperimento dell’ingegneria sociale che noi umani abbiamo mai fatto. Pensate che ogni settimana più di tre milioni di persone nel mondo abbandonano le campagne per trasferirsi in. In Cina ogni anno trenta milioni di contadini cercano fortuna nelle immense megalopoli in continua crescita. Leoggi subiscono in pochi anni gli stessi mutamenti profondi che prima avrebbero richiesto cento anni. Ovviamente ci sono moltissimi aspetti positivi del vivere in grandi ...