Rivoluzione Inter | ecco la nuova squadra di Spalletti per la Champions

: #Rafinha, #LisandroLopez e forse #Pastore: l' #Inter protagonista del #calciomercato con l'ennesima costosa rivol… - MarioBocchio : #Rafinha, #LisandroLopez e forse #Pastore: l' #Inter protagonista del #calciomercato con l'ennesima costosa rivol… - _chrii_stian_ : RT @PremiumSportHD: #calciomercatopremium La nuova @Inter con gli acquisti di #JoaoMario e #Gabigol. È una rivoluzione scudetto? https://t… - SempreSoloAmala : RT @Alex_Cavasinni: Se l'#Inter dovesse portare subito a Milano sia #Pastore che #Martinez sarebbe una vera e propria rivoluzione, specie s… - MorenaCuori : RT @Alex_Cavasinni: Se l'#Inter dovesse portare subito a Milano sia #Pastore che #Martinez sarebbe una vera e propria rivoluzione, specie s… - Alex_Cavasinni : Se l'#Inter dovesse portare subito a Milano sia #Pastore che #Martinez sarebbe una vera e propria rivoluzione, spec… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018) Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale e l'#sta ultimando le ultime mosse per rinforzare la rosa di Luciano Spaletti, che gia' ha accolto i primi due rinforzi: stiamo parlando di Lisandro Lopez, arrivato in prestito per 500 mila euro dal Benfica riscatto fissato a 9 milioni, e Rafinha Alcantara, arrivato dal Barcellona in prestito ed eventuale riscatto legato alle presenze, si parla di 35 milioni più 3 di bonus. Il primo è arrivato per rinforzare la difesa, visto che prima del suo arrivo c'erano i soli Miranda e Ranocchia come centrali. Mentre il secondo è arrivato per andare a rinforzare il centrocampo, sia da esterno che da trequartista, dipende dal bisogno del mister, anche se negli ultimi allenamenti è stato provato come sostituto di Antionio Candreva. Ora si attende l'ultimo forcing per portare a Milano Javier Pastore VIDEO e Daniel Sturridge. ...