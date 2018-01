RISULTATI SERIE A Classifica aggiornata | Zapata affonda la Roma! Diretta gol live score

Serie A - i RISULTATI della 22ª giornata : Nelle partite delle 15 hanno vinto Napoli, Torino, Udinese ed Hellas Verona; alle 12.30 l'Inter ha pareggiato contro la Spal The post Serie A, i risultati della 22ª giornata appeared first on Il Post.

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Siena - occasione sprecata! (23^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A, B, C (23^ giornata). Proseguirà quest’oggi il 23esimo turno del terzo campionato di calcio italiano(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 20:15:00 GMT)

Classifica Serie B/ RISULTATI 23^ giornata : il Frosinone vince in Veneto e torna al comando! : Classifica Serie B, i Risultati della 23^ giornata: il Frosinone vince il posticipo della domenica sul campo del Cittadella e, con Ciano e Daniel Ciofani, si riprende il primo posto(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:18:00 GMT)

Serie A - RISULTATI - classifica e highlights 22^ giornata : il Napoli replica alla Juventus : Serie A, risultati, classifica e highlights 22^ giornata: il Napoli replica alla Juventus Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, risultati, Classifiche ed altro... Serie A – Il Napoli risponde alla Juventus, vittoriosa ieri sera sul Chievo, sconfiggendo per 3-1 il Bologna tra le mura amiche del San Paolo e tornando in vetta alla Serie A. Dopo 22 giornate gli azzurri guidano con 57 punti, uno ...

Calcio - Serie A 2018 : RISULTATI 22^ giornata e classifica. Napoli-Chievo 3-1 - azzurri in testa. Vittorie di Verona e Crotone - pari Inter : Il Napoli risponde prontamente alla Juventus, vincitrice ieri sul campo del Chievo nell’anticipo della 22^ giornata, e torna in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui bianconeri. I partenopei hanno sconfitto il Bologna per 3-1 al San Paolo: andati sotto al 1′ per merito di Palacio che ha insaccato di testa un assist di Di Francesco in contropiede, i padroni di casa hanno reagito prontamente e hanno trovato ...

Serie A - RISULTATI della 22.ma giornata : 16.57 Il Napoli va sotto col Bologna poi cala il tris (doppio Mertens). Disastro Fiorentina col Verona, vince facile il Torino. Colpo Udinese,pareggio a Crotone. SASSUOLO-ATALANTA (sabato) 0-3 CHIEVO-JUVENTUS (sabato) 0-2 SPAL-INTER 1-1 CROTONE-CAGLIARI 1-1 FIORENTINA-H.VERONA 1-4 GENOA-UDINESE 0-1 NAPOLI-BOLOGNA 3-1 TORINO-BENEVENTO 3-0 MILAN-LAZIO ore 18 ...

I RISULTATI di Serie A : la diretta gol LIVE : CROTONE-CAGLIARI L'ultimo pareggio del Crotone in Serie A è arrivato contro il Torino a ottobre: da allora i calabresi hanno collezionato quattro successi e nove sconfitte in 13 gare. Il Crotone ha ...