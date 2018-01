: Renzi purga tutta la minoranza - PiEsse_PS : Renzi purga tutta la minoranza - StefaniSer : @forzapd La purga Monti è stata imposta da una manovra della finanza internazionale. Che poi il popolo beve le cast… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018)recita la parte politica dell'uomo solo al comando. Sulle candidature alle elezioni del 2018 per le minoranze interne rimangono da spartire soltanto le briciole. Nella notte del PD, come è stata definita da molti commentatori, si consuma un triste teatrino che vede l'ex Premier avvitarsi su se stesso. La degenerazione personalistica denota una difficoltà di interlocuzione perfino con le anime più vicine. Tutti, insomma, al di fuori del giglio magico sono visti come nemici anziché come risorse e alleati. Si parla di Matteoe Maria Elena Boschi che sarebbero rimasti rinchiusi in una stanza dove gli altri non avrebbero neppure avuto accesso. Non è dato conoscere i dettagli reali dell'operazionetiva e le chiacchiere di corridoio contribuiscono solo ad alimentare ulteriormente la tensione. Alle proposte che arrivano dai principali dirigenti democratici non viene mai data ...