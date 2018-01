Renzi | Di Maio e quel talento innato per i ‘lunghi coltelli’

Elezioni - Renzi : “Sto aspettando il confronto tv con Di Maio” e a Salvini : “Doveva sfidarmi nel mio collegio? Ha cambiato idea” : “Avevano chiesto un incontro, i confronti e i duelli. Lo sto ancora aspettando. Sto aspettando che Di Maio accetti il mio invito”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Nazareno sfidando i ‘concorrenti’ a un confronto televisivo. “Se Di Maio ha tempo, quando ha tempo, noi siamo pronti a discutere”. E a Matteo Salvini: “Aveva detto che sarebbe venuto a ...

Renzi presenta le liste Pd e sfida al confronto tv Di Maio - Salvini e Berlusconi : Matteo Renzi vuol fare confronti televisivi con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lo ha detto lo stesso segretario Pd in conferenza stampa al Nazareno. "Ci avevano chiesto confronti e duelli - ha...

Elezioni - Vittorio Feltri : “Di Maio? Quando parla prendo un digestivo. Meglio Renzi”. E difende Boschi : “C’è una caduta mortale della politica. Quando sento parlare Di Maio, devo prendere un digestivo. Quando parla Renzi, sono un po’ più attento. Tra i due preferisco indubbiamente il secondo”. Così a L’Aria che Tira (La7) si esprime il direttore di Libero, Vittorio Feltri, che aggiunge: “Di Maio mi diverte moltissimo Quando sbaglia i verbi o Quando dice che la Russia è un Paese mediterraneo, ma queste cose fanno ...

Elezioni - la mossa di Renzi : il Pd schiera una scienziata contro Di Maio a Pomigliano : Una giovane scienziata che 'profuma di premio Nobel' per la fisica, potrebbe essere schierata dal Pd nel collegio di Pomigliano contro il leader di M5S Luigi Di Maio. È quanto trapela dalla sede ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Futuro Premier : Di Maio meglio di Gentiloni - Renzi all’8% : Sondaggi elettorali politici, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader prescelto per governo di larghe intese(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Sondaggi - crolla il consenso per Renzi : è il leader meno popolare. Primo Gentiloni - poi Bonino. Salgono Di Maio e Berlusconi : Alla fine le parole di Sergio Marchionne di qualche giorno fa risuonano quasi come una profezia: “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo, non capisco cosa gli sia successo”, diceva di Matteo Renzi. Per capire che i tempi del 40% e del grande consenso erano finiti bastavano in realtà i Sondaggi sul Pd, sprofondato fino a poco sopra quota 20%. Ma ora è arrivata anche la certificazione del crollo dell’appeal di Renzi e della ...

Vaccini - Renzi : "Parliamone con i medici - non con Di Maio e Salvini" : Ma se la Lega e il Movimento Cinque Stelle continuano a dire che loro cambieranno la legge sulla obbligatoriet dei Vaccini, il Pd ripete con forza che noi siamo dalla parte della scienza e della ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 promesse elettorali : Renzi - Berlusconi - Di Maio - quali più credibili? : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, simulazione Rosatellum bis per Ipsos. Centrodestra in vantaggio con 269 seggi, Renzi dietro al M5s(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Luigi Di Maio - lo scenario apocalittico : governo con Pd senza Renzi e Liberi e uguali - Di Pietro premier : Contrordine: il governo di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle , ribattezzato da Silvio Berlusconi 'governo dei magistrati' , non sarà retto da Pier Camillo Davigo . Peggio: a Palazzo Chigi, ...

Elezioni - Berlusconi come De Benedetti : “Renzi? Una promessa in cui ho creduto”. E su Di Maio : “Bel faccino - ma inadatto” : Un po’ Carlo De Benedetti e un po’ Orietta Berti. Nel salotto amico di Quinta Colonna, Silvio Berlusconi ammette di aver creduto in Matteo Renzi. Il segretario del Pd, spiega, “è stato una promessa in cui molti hanno sperato, a partire dal sottoscritto, che poi però non si è concretizzata”. Un pensiero identico a quello più volte espresso dall’Ingegnere. Ma il leader di Forza Italia ha anche qualcosa in comune con ...

Pensioni - Di Maio : Fornero da abolire - replica Renzi - le novità Video : Dalla riforma #Pensioni targata Fornero-Monti alla legge Buona scuola firmata Renzi-Giannini. Il Movimento 5 stelle è gia' pronto ad abolire diverse leggi in caso di vittoria elettorale alle politiche del 4 marzo prossimo [Video], tanto che sulle norme da abrogare ha realizzato un sito web ad hoc in cui chiede consigli a cittadini e militanti: www.leggidaabolire.it. Si tratta di un progetto messo su dal candidato premier pentastellato #Luigi Di ...

De Benedetti-Scalfari - la lite continua : "Un ingrato. Renzi ha deluso : ma avete visto il curriculum di Di Maio?" : E Renzi? "Sono deluso, ma alla fine, vista l'offerta politica, voterò Pd". Invece la polemica per la sua telefonata a Renzi, l'investimento in Borsa sulle Popolari, è solo "tutto un po' ridicolo. Era ...

Scuola - Di Maio boccia la riforma Renzi : “Dobbiamo smantellarla” : “Il nostro obiettivo è smantellare la riforma di Renzi sulla Scuola, che non ha nulla di buono. Inizieremo con quelle misure che hanno trasformato le nostre scuole in aziende: i super-poteri ai presidi, la chiamata...