RENZI CAMBIA PARTITO

Elezioni - RENZI : “Sto aspettando il confronto tv con Di Maio” e a Salvini : “Doveva sfidarmi nel mio collegio? Ha cambiato idea” : “Avevano chiesto un incontro, i confronti e i duelli. Lo sto ancora aspettando. Sto aspettando che Di Maio accetti il mio invito”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Nazareno sfidando i ‘concorrenti’ a un confronto televisivo. “Se Di Maio ha tempo, quando ha tempo, noi siamo pronti a discutere”. E a Matteo Salvini: “Aveva detto che sarebbe venuto a ...

"Non piaci più alla gente". Così i sondaggi cambiano lo stile di RENZI E lui fa campagna in tram e periferia : "Poca sintonia con l'elettorato, anche quello del Pd, ed empatia da riconquistare". Sul tavolo di Matteo Renzi, di continuo, non arrivano solo i sondaggi sul consenso del Pd, ma anche rilevazioni ...

Vaccini : Di Maio apre al cambiamento della 'legge LoRENZIn' Video : 2 Era nell'aria che il Movimento 5 Stelle [Video] si esponesse in merito alla combattuta vicenda dei #Vaccini obbligatori, la battaglia della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo è gia' cominciata ed i temi si alternano a distanza di poche ore. Dei Vaccini aveva gia' parlato il leader della Lega Matteo Salvini, twittando di voler tagliare l'obbligatorieta' pur non condividendo la sua posizione con gli ...

Vaccini : Di Maio apre al cambiamento della 'legge LoRENZIn' : Era nell'aria che il Movimento 5 Stelle si esponesse in merito alla combattuta vicenda dei Vaccini obbligatori, la battaglia della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo è già cominciata ed i temi si alternano a distanza di poche ore. Dei Vaccini aveva già parlato il leader della Lega Matteo Salvini, twittando di voler tagliare l'obbligatorietà pur non condividendo la sua posizione con gli alleati del centro destra che ...

RENZI : senza rottamare non si cambiava : 15.09 "Non è tempo di rottamazione,è vero, ma se non ci fosse stata,la classe politica sarebbe sempre la stessa". Così il segretario Pd Renzi, a Milano, a un incontro in cui il ministro Calenda aveva detto:"Siamo stati il governo della costruzione, non della rottamazione". Al centrodestra dice di "non sottovalutare Gori", candidato Pd alla Regione Lombardia. Ribadisce: "Dobbiamo vincere contro i 5 Stelle,l'incompetenza elevata a orgoglio".Poi, ...

RENZI : con la rottamazione è cambiata la classe politica : Bisogna credere nella politica". "M5s, incompetenza elevata a orgoglio" "Siamo in un tempo in cui se a uno non torna un bilancio con la penna mette 5 milioni in più. E' un tempo bellissimo per la ...

RENZI - CdB - Mauro e CalabresiLa svolta popolari di Repubblica Una cambiale andata all'incasso? : Che cosa ha ottenuto il premier Matteo Renzi fornendo in largo anticipo al finanziere ed editore di Repubblica Carlo De Benedetti la notizia riservata dell’imminente arrivo di un decreto del proprio governo sulle banche popolari? Segui su affaritaliani.it

RENZI - CdB - Mauro e CalabresiLa svolta popolari di Repubblica Una cambiale andata all'incasso : Che cosa ha ottenuto il premier Matteo Renzi fornendo in largo anticipo al finanziere ed editore di Repubblica Carlo De Benedetti la notizia riservata dell’imminente arrivo di un decreto del proprio governo sulle banche popolari? Segui su affaritaliani.it

Sonia LoRENZIni di Uomini e Donne : la malattia ha cambiato il suo corpo : Sonia Lorenzini, la malattia che le ha cambiato il corpo e l’ha fatta soffrire: “Ragazze c’è speranza per tutte” Sonia Lorenzini , dopo aver affrontato l’argomento diverse volte, oggi torna a parlare della sua malattia. A Uomini e Donne prima e in diverse interviste dopo l’ex tronista già aveva raccontato di come, in passato, il […] L'articolo Sonia Lorenzini di Uomini e Donne: la malattia ha cambiato il ...

Elezioni - la promessa di Salvini : “Se non vinciamo contro Di Maio e RENZI cambiamo mestiere” : “Se non siamo capaci di battere Renzi e Di Maio cambiamo mestiere, loro sono le marionette di scelte che vengono prese nelle segrete stanze. Il centrodestra ha il dovere di essere serio, chiaro, non deve commettere gli errori del passato, non possiamo essere l’Arca di Noè, dobbiamo decidere chi siamo, dove cominciamo e dove finiamo, dobbiamo avere l’ambizione non di vincere ma di cambiare il paese. Io intendo la politica come una missione ...

Pif : "Alla Leopolda non vado. Credevo che RENZI e Grillo - ognuno a suo modo - potessero cambiare le cose ma così non è stato" : Un tempo Pif alla Leopolda era di casa. Oggi al Corriere dice di essere a un Festival di Cinema a Cardiff. E Renzi? "Se la cava benissimo da solo". Ma le sue parole sono quelle disilluse di una persona scoraggiata, che ha qualche dubbio sulla possibilità di un cambiamento.Dice al Corriere della SeraUn po' astigmatico..."Mi sembrava che Renzi, in modo un po' più borghese, e Grillo, più fuori dal sistema, stavano comunque ...

Pd-Mdp - Speranza : “Incontro con Fassino? Inutili se RENZI non e` in grado di cambiare linea su scelte fallimentari” : La linea sulle alleanze? Per Mdp è ormai tracciata. Al di là del futuro incontro con Piero Fassino, delegato da Matteo Renzi per provare a ricucire con i partiti del centrosinistra e soprattutto con gli ex dem di Mdp-Articolo Uno, con Sinistra Italiana e Possibile di Civati, è il coordinatore Roberto Speranza ad anticipare, di fatto, la chiusura al Pd, ai microfoni del Fatto.it. “Si possono fare tutti gli incontri che si vogliono. Ma il ...

'RENZI sostiene Minniti - ma sulla Libia bisogna cambiare' intervista Huffpost a Emma Bonino : Lo stesso Alto commissario Onu ha fortemente criticato la politica dell'Europa sulla Libia, in materia di trattamento dei migranti, definendola "disumana". Sotto accusa è Bruxelles?. "Su questo punto ...