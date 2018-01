Rende Lecce Streaming video e diretta tv | quote e statistiche Probabili formazioni e

Rende-Lecce/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Rende-Lecce: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La capolista del girone C affronta i calabresi lanciatissimi verso i play-off.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:25:00 GMT)

Rende - Lecce : una carovana di tifosi accompagnerà la capolista della Serie C : Il Lecce non sarà solo nell'impegnativo match contro il Rende, squadra rivelazione che al momento occupa la quarta posizione nella classifica del girone C di Serie C. Una grande partita, molto attesa in terra calabrese, dove la capolista arriverà con l'intenzione di portare a casa l'intera posta in palio, ma certamente troverà davanti a sè un avversario agguerrito che durante la stagione ha messo in difficoltà tutte le squadre, anche le big, ...

Serie C : il Livorno pRende il largo - pareggi preziosi per Padova e Lecce : ROMA - Chiudono l'anno con il sorriso le prime della classe in Serie C. A differenza del passato il campionato non si è fermato durante le festività natalizie, ma lo farà adesso con tre settimane di ...