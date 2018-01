Reggio Emilia | arrestato nel garage di casa Alfredo Amato | imputato di Aemilia

Basket - Seria A 2018 : negli anticipi vincono Sassari e Reggio Emilia : Nella serata odierna si sono disputati due anticipi validi per il 17esimo turno del campionato di Serie A di Basket 2017-2018, che vedevano impegnate squadre bisognosi di vittorie e punti per migliorare la propria posizione di classifica. Entrambe le partite si sono svolte a partire dalle 20.30. Partiamo dalla vittoria del Banco di Sardegna Sassari, che si è imposto con il punteggio di 92-80 sulla Fiat Torino. Al Palaserradimigni, il primo ...

DIRETTA / Pesaro Reggio Emilia (96-104) streaming video e tv : risultato finale - fine gara! (basket Lega A) : DIRETTA Pesaro Reggio Emilia streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Nelle Marche punti pesanti in palio, 17^ giornata(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Firts® Lego® League Italia a Reggio Emilia - oggi la prima giornata : Secondo uno studio condotto dalla Brandeis University negli Stati Uniti e in Canada, il 92% dei coach ha riportato una crescita nella comprensione degli studenti di come la scienza e la tecnologia ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Fiamme Oro-Rovigo match di cartello. Calvisano a Reggio Emilia domenica : Ad una sola settimana dall’inizio del Sei Nazioni va in scena l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza di Rugby: posticipo della domenica per la capolista Calvisano, che scenderà in campo in casa di Reggio in un match che appare scritto. Sabato invece gli altri quattro incontri: sfida di cartello tra le Fiamme Oro, che non potranno perdere il treno playoff, e Rovigo, che dovrà restare in scia alla prima della ...

Reggio Emilia - Carmen per i bambini - cambiato il finale. La morte 'sparisce' : Essendo spettacoli rivolti proprio ai più piccoli, la morte dell'eroina di Bizet viene "aggirata" e celata attraverso un numero di magia. Il regista Andrea Bernard infatti trasforma Carmen da ...

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : rimonta vincente di Reggio Emilia. Trento cade al supplementare - Torino crolla in Lituania : Nella quarta giornata delle TOP 16 di Eurocup a far festa tra le squadre italiane è solo la Grissin Bon Reggio Emilia, che ottiene un successo pesantissimo contro lo Unics Kazan (76-75) e si avvicina sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ancora una volta un finale emozionante contro i russi, sconfitti per una seconda volta dalla formazione di Menetti a cui basta una vittoria nelle prossime due partite per staccare il biglietto per ...

DIRETTA / Reggio Emilia Unics Kazan (risultato finale 76-75) streaming video e tv : vince Reggio Emilia! : DIRETTA Reggio Emilia Unics Kazan, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaBigi, valida per la quarta giornata nel girone H di Top 16 in basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:33:00 GMT)

Basket - Eurocup : Lietuvos-Torino 101-68 - ora Trento-Buducnost - poi Reggio Emilia-Kazan : LIETUVOS RYTAS-TORINO 101-68 (30-14, 54-30; 77-53) Trasferta da incubo, per la Fiat Torino che cade in Lituania 101-68. I gialloblù mettono la testa avanti soltanto in avvio (3-4), poi subiscono la ...