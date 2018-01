Reggio Calabria | un lettore scrive a StrettoWeb | ' nessuno pensa realmente alla città'

Una Novipiù rimaneggiata è sconfitta a Reggio Calabria : Cronaca. Fabi apre la partita: canestro e fallo al primo possesso e successivo semigancio in area portano la Viola sul 5-0. Tomassini sblocca i rossoblu (5-2),ma Roberts prova a far scappare i suoi ...

Reggio Calabria - incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Morta una donna : Solo cenere e detriti rimangono dopo l'incendi che ha devastato la tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

Reggio Calabria : tutto pronto per la XXVII Settimana nazionale della Cultura Scientifica e Tecnologica : Mercoledì 31 gennaio alle ore 9:00 si svolgerà al Planetarium Pythagoras l'evento 'I passi della scienza' mentre alle ore 18:00 si svolgerà l'evento 'Dissesto idrogeologico: Tecnologia per la ...

Cafiero de Raho a Reggio Calabria : 'politica dica no alla 'ndrangheta' : Cafiero de Raho a Reggio Calabria: 'la politica, nei confronti della criminalità organizzata, deve assumere il medesimo atteggiamento scelto dalla Chiesa, con la scomunica dei mafiosi' 'La politica, nei confronti della criminalità organizzata, deve assumere il medesimo atteggiamento scelto dalla Chiesa, con la scomunica dei mafiosi. Dire cioè a chiare lettere a chi si avvicina per ...

Cafiero de Raho a Reggio Calabria : 'azione contro la 'ndrangheta efficace' : Lo testimoniano le numerose sentenze di Tribunali del nord che hanno sancito la pericolosita' della 'ndrangheta non solo in Italia ma nel resto d'Europa e del mondo' . Lo ha detto il Procuratore ...

Reggio Calabria - incendio nella tendopoli per migranti : un morto : Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Sulle cause sono in corso ...

Reggio Calabria - incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Un morto e due feriti : San Ferdinando , 27 gennaio 2018 - Un incendio scoppiato nella notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando , nella Piana di Gioia Tauro, ha ucciso una persona e ferite altre due. Le cause ...

Reggio Calabria - è una fantastica giornata di sole in riva allo Stretto di Messina : clima eccezionalmente mite [FOTO] : 1/4 ...

Reggio Calabria - morto il faccendiere Aldo Miccichè : Reggio Calabria, 24 gennaio 2018 - Il faccendiere Aldo Miccichè è morto a Reggio Calabria. Fu imputato nel processo " Cent'anni di storia " perché ritenuto legato alla cosca Piromalli e considerato ...

Una giornata di pioggia autunnale a Reggio Calabria e provincia [GALLERY] : 1/13 ...

Reggio Calabria : ecco la nota dell'assessore Giuseppe Marino 'Dalla Commissione europea una importante opportunità per l'agricoltura' - ... : È evidente quanto sia importante per l'economia calabrese saper sfruttare le opportunità offerte dall'Unione per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli del nostro territorio, in ...

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Roma che cade in casa per mano della Metextra Reggio Calabria 70-74. Dopo tre quarti di gioco equilibrati, con...

A Reggio Calabria il master universitario di primo livello in management dei sistemi di trasporto e logistica : Ingegneria ed economia dei trasporti; 2. Pianificazione dei trasporti; 3. Progetto e gestione di infrastrutture; 4. Information and Communicaton Technologies (ICT) per i trasporti e la logistica. I ...