Rally di Montecarlo | Ogier si conferma il più forte

Rally Wrc Ogier - buona la prima : pokerissimo a Montecarlo : Sebastien Ogier resta il re del 'Monte'. Il francese cinque volte campione del mondo sulla Ford Fiesta ufficiale non abdica dal trono del Rally di Montecarlo, prova di apertura del mondiale su 13 gare. Ogier vince per quinta volta di fila la gara di casa (la sesta totale ...

Rally Montecarlo 2018 : Sebastien Ogier è al comando ma uno scatenato Ott Tanak è in scia : È stata una lunga giornata a Montecarlo. Dopo l’antipasto di ieri, oggi si sono disputate sei prove speciali, che hanno visto delinearsi la classifica tra vittorie di tappa e colpi di scena per via delle particolari condizioni meteo, con pioggia e fango. Dopo il day-2 del Rally monegasco la classifica è comandata da Sebastien Ogier (M-Sport Ford), davanti ad Ott Tanak (Toyota Gazoo), che segue a 15″ di ritardo. L’estone è stato ...

Rally Montecarlo 2018 : pronti via ed è subito super Sebastien Ogier - mentre Thierry Neuville finisce nella neve e perde 4 minuti : Ha preso il via, come sempre in notturna, la ottantaseiesima edizione del Rally di Montecarlo. La prima prova del campionato del mondo Rally 2018 è scattata subito all’insegna dello spettacolo e dei colpi di scena e con il campione del mondo in carica, Sebastien Ogier (Ford Fiesta), davvero sugli scudi. Il francese, infatti, ha centrato un doppio successo nei primi due stage e ha concluso la prima giornata di gara con 17.3 secondi di ...