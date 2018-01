Quelli che il calcio – Quindicesima puntata del 28/01/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quattordicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La tredicesima puntata (trasmessa più di un mese fa, il 17 dicembre, nonostante si siano ...

Elezioni politiche - i primi nomi dei candidati : ecco Quelli del centrosinistra a Milano : La direzione nazionale del Partito Democratico, dopo una lunga nottata, sabato 27 gennaio ha 'partorito' una lista di candidati alla Camera e al Senato alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 , che ...

Verde - in 6 mesi 36.500 gli alberi schedati. Circa l’1% Quelli abbattuti : Sono Circa 36.500 le piante ad alto fusto valutate, monitorate e schedate, in soli sei mesi. Questi sono i dati relativi all’attività di monitoraggio, avviata da Roma Capitale a luglio 2017, su 82mila alberi di primaria grandezza nei vari Municipi e ville storiche della città. Il monitoraggio avviene attraverso il Metodo VTA (Visual Tree Assessment), che consente una valutazione […] L'articolo Verde, in 6 mesi 36.500 gli alberi schedati. ...

Roma. Schedati 36.500 alberi - l’1% Quelli abbattuti : Sono circa 36.500 le piante ad alto fusto valutate, monitorate e schedate, in soli sei mesi. Questo il dato centrale relativo all’attività di monitoraggio, avviata da Roma Capitale a luglio 2017, su 82 mila alberi nei diversi Municipi e ville…Continua a leggere →

Quelli che il fascismo ha fatto molte cose buone : Nella Giornata della memoria non possiamo che registrare un drammatico avanzamento del revisionismo storico. Non è tanto un fenomeno accademico o colto, ma uno sdoganamento di fatto del fascismo e del nazismo che passa attraverso i media e comincia a farsi largo nel senso comune di massa. Questo drammatico revisionismo storico diffuso è il frutto di due distinte narrazioni a cui i media hanno dato largo spazio in questi anni. La prima è quella ...

Tensione Conte-Chelsea : 'Alleno Quelli che ho' : Assicura di essere felice al Chelsea, ma la sua espressione mesta e rabbuiata non potrebbe essere più rivelatrice. Il futuro di Antonio Conte è lontanissimo da Londra. Resta solo da capire quando si ...

Il salario minimo in Europa - tra i sistemi anche Quelli in cui è solo il governo a decidere : di Manuel Marocco* Il salario minimo è presente in tutti i paesi europei e costituisce una pietra angolare del modello sociale europeo. Nel Pilastro Europeo dei diritti sociali (volto all’individuazione di un nucleo di principi e diritti sociali europei, derivanti dalla ricognizione dell’acquis sociale della Ue e da fonti di diritto internazionale), del resto, oltre ad essere richiamato il diritto a retribuzione eque e sufficienti, sono fissati ...

Il web in aiuto degli artigiani : gli elettricisti Quelli che fatturano di più : Il web viene in aiuto degli artigiani che possono contare su canali di promozione diversi dal passaparola e permettono loro di aumentare i propri introiti. Tra i professionisti che hanno fatturato di ...

Anna Falchi dopo la gaffe a Quelli che : l'amaro sfogo - : ... mesi fa, hanno lasciato adesivi antisemiti nel settore dei tifosi della Roma per sbeffeggiarli, ha asserito: 'Insomma, la cosa principale che deve fare lo sport è ricordare che siamo tutti ...

Quelli che il calcio - gaffe di Anna Falchi : Siamo tutti antisemiti : Inviata allo stadio Olimpico di Roma per la partita Lazio-Chievo, Anna Falchi ha fatto una clamorosa gaffe che non poteva passare inosservata.Durante la diretta televisiva di Quelli che il calcio, programma di Rai2 condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Anna Falchi ha fatto una gaffe tremenda. Inviata allo stadio Olimpico di Roma per la partita di campionato Lazio-Chievo, terminata con cinque gol a uno per la squadra biancoceleste, la ...

Anna Falchi - imbarazzante gaffe a ‘Quelli che il Calcio’ : “Siamo tutti antisemiti” : imbarazzante lapsus quello che ieri, durante il collegamento in diretta con la trasmissione di Rai Due ‘Quelli che il calcio’, si è lasciata sfuggire Anna Falchi.

La gaffe di Anna Falchi a "Quelli che il calcio" : "Chi ha colpe deve pagare : è giusto ricordare che siamo tutti antisemiti" : Voleva dissociarsi dall'episodio razzista dei tifosi della Lazio, che avevano vestito Anna Frank con la maglia giallorossa. Ma Anna Falchi ha scelto il modo peggiore per farlo: una gaffe. Che, in rete, non è passata inosservata: "Chi ha colpe deve pagare, ma oggi è stato bello ed è giusto ricordare che siamo tutti antisemiti", ha detto la super tifosa biancoceleste intendendo, evidentemente, il contrario.In collegamento ...

«Vogliamo incontrare tutti Quelli che hanno donato il sangue a nostra figlia» : Skye Savren-McCormick, una bimba americana, ha solo 2 anni, ma per la maggior parte del tempo, nella sua breve vita, ha lottato contro la leucemia. E ce la sta facendo: se tutto continuerà ad andare per il verso giusto, ad aprile festeggerà un anno senza il cancro. Ci sono molte persone a cui i genitori di Skye vogliono dire grazie: ai medici e agli infermieri, ma anche a 71 sconosciuti che hanno donato il sangue che è servito alla bimba per ...

Anna Falchi - l’imbarazzante lapsus a Quelli che il Calcio : “Ricordiamoci che siamo tutti antisemiti” : “La cosa principale è ricordare che siamo tutti antisemiti“. Questo il lapsus di Anna Falchi che ieri ha fatto il giro della rete. La showgirl si trovava in collegamento dallo Stadio Olimpico di Roma per seguire Lazio Chievo Verona per Quelli che il Calcio e, parlando della vicenda degli adesivi antisemiti con Anna Frank con la maglia della Roma (che risale allo scorso ottobre), ha avuto un evidente lapsus. A correggerla ci hanno ...