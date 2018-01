Proteste in tutta la Russia Navalny rilasciato dopo il fermo a Mosca

Proteste in tutta la Russia. Navalny fermato a Mosca e poi rilasciato : "Sono stato arrestato. Non cambia nulla", ha twittato il leader dell'opposizione, dichiarato ineligibile per la condanna penale a suo carico. In serata è stato rilasciato . Le Proteste di oggi sono state organizzate in vista delle elezioni presidenziali di marzo, in cui è atteso che il mandato presidenziale di Putin verrà esteso fino al 2024

Studenti in piazza in mutande : Proteste in tutta Italia per chiedere più risorse per l’istruzione : Studenti in piazza in mutande: proteste in tutta Italia per chiedere più risorse per l’istruzione Gli Studenti di tutta Italia sono scesi in piazza per protestare contro il “sottofinanziamento dell’istruzione”, chiedendo un maggiore impiego di risorse per il mondo della scuola e dell’università. Cortei da nord a sud con gli Studenti che si sono spogliati […] L'articolo Studenti in piazza in mutande: proteste in ...