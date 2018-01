Probabili Formazioni Catania-Virtus Francavilla | Serie C 29-01-2018

Probabili Formazioni Ternana-Salernitana - Serie B 29-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Ternana-Salernitana, 23^ Giornata di Serie B 2017/2018, ore 20.30: Pochesci si affida ad Albadoro in attacco. Lunedì ricco di emozioni allo Stadio ”Libero Liberati” di Terni per il posticipo della ventitreesima giornata di Serie B. Alle 20.30 spicca Ternana-Salernitana, gara che si preannuncia ricca di emozioni, con entrambe le Formazioni bisognose di punti. I padroni di casa della Ternana hanno ...

Probabili Formazioni Independiente-Estudiantes Superliga 30-01-2018 : La Superliga argentina è con ogni Probabilità uno dei campionati più lunghi del mondo. Infatti con le sue 28 squadre, ogni turno della Primera Division si estende addirittura dai quattro ai cinque giorni. A riprova di ciò, il match di chiusura di questo turno sarà il 30 gennaio alle ore 1:15 e vedrà opposti Independiente e Estudiantes. La squadra di Avellaneda si trova al terzo posto in classifica a 22 punti, grazie anche al punto ...

Probabili Formazioni Milan-Lazio : out Immobile - dubbio Kalinic per Gattuso. Pronto Cutrone : Indisponibili: Di Gennaro, Immobile Squalificati: nessuno Notizie sul tema LIVE Milan-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: Probabili formazioni Lazio, tutti i dubbi di Inzaghi verso il Milan: ...

Probabili Formazioni Swansea-Arsenal - Premier League 30-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Swansea-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Swansea ancora con il 5-4-1, probabile debutto di Mkhitaryan. Il 25°Turno di Premier League si apre con la sfida del Liberty Stadium tra lo Swansea e l’Arsenal. Padroni di casa che vengono dalla vittoria fondamentale contro il Liverpool nella scorsa giornata, con cui sono riusciti ad avvicinarsi alla zona salvezza. Un’altra vittoria potrebbe dare ...