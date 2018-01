Primo appuntamento con i Pomeriggi Musicali a Finale Ligure | ed è già un

A Roma il Primo appuntamento di Opera in Mostra : Oggi al Museo di Roma a Palazzo Braschi i nuovi talenti di “Fabbrica YAP II edizione 2018/2019” del Teatro dell’Opera di Roma si esibiranno nel primo appuntamento di Opera in Mostra: un programma di sette concerti con celebri arie da…Continua a leggere →

Al nuovo Magnifico Visbaal ritorna il Cabaret Primo appuntamento il prossimo 1 febbraio. VIDEO-FOTO : "Abbiamo scelto artisti che hanno già avuto successo nelle maggiori trasmissioni televisive dedicate al Cabaret questa la sua dichiarazione e li vedremo in scena con spettacoli che certamente ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : programma - orari e tv! Finalmente in pista! Le date del Primo appuntamento stagionale : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi sulla pista di Sepang (Malesia) per l’ormai consueto appuntamento dei Test invernali. Una tre giorni importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. Una stagione, quella che prenderà il via il 18 marzo in Qatar, che si preannuncia ancor più combattuta della precedente. Potrebbero essere 6 i piloti in lizza per il titolo e in questo ...

IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni seconda puntata 19 gennaio 2018 : Primo appuntamento per Lorenzo e Luisa? : IMMATURI la SERIE, Anticipazioni del 19 gennaio 2018, in primaTv su Canale 5. Virgilio decide di perdonare Piero; Serena scopre che il marito ha perso tutto. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:57:00 GMT)

Torna la grande danza al Teatro delle Arti - Primo appuntamento venerdì 19. : ... è messa in piedi dall'Artista americano, Anthony Heinl, con la precisa volontà di dare vita a creazioni di tecniche nuove e innovative per il palcoscenico, in un eccitante mix di scienza e arte. IL ...

Alessandro Borghese torna con "4 Ristoranti". Primo appuntamento a Genova - Anticipazioni : La sfida culinaria itinerante più appassionante degli ultimi anni è pronta a ripartire. Da martedì 16 gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno HD arriva in prima tv assoluta...

Rimandato a data da destinarsi il Primo appuntamento di Passepartout en hiver : Questo il calendario dei prossimi incontri: Domenica 21 gennaio Marco Magnone: Volevo fare il Cavaliere dello Zodiaco (artista: Marzio Broda); Domenica 28 gennaio Associazione Scienza sotto i ...

Don Matteo 11 : ecco cosa accadrà nel Primo appuntamento dell'11 gennaio 2018 Video : Dopo tanta attesa, finalmente è arrivata l'undicesima stagione di #Don Matteo. La #Fiction di successo di Rai Uno [Video] prendera' il via dall'11 gennaio 2018. La serie composta da tredici puntate avra' un cast totalmente rinnovato. Oltre ad alcuni volti storici ci saranno delle new entry. Accanto a #terence hill che rivestira' i panni del protagonista, troverete anche: Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Giulia Fiume, ...

Renata Cantamessa protagonista del Primo appuntamento di Passepartout en hiver 2018 : Questo il calendario dei prossimi incontri: Domenica 21 gennaio Marco Magnone: Volevo fare il Cavaliere dello Zodiaco (artista: Marzio Broda); Domenica 28 gennaio Associazione Scienza sotto i ...

'Running 1000' : all'ippodromo il Primo appuntamento dell'anno di atletica : Il prossimo 28 gennaio il Parco Ippodromo di Cesena sarà la location del primo appuntamento dell'atletica leggera nel 2018: il Campionato Regionale Assoluto di cross. Saranno circa un migliaio i ...

450 atleti da tutta Italia per il Primo grande appuntamento sportivo dell'anno : ... saranno presenti schermi sia all'ingresso che nella veranda esterna della piscina per permettere a tutti di seguire le gare, trasmesse in live-streaming sui video. Le premiazioni si svolgeranno ...

Come sei al Primo appuntamento? Te lo svela il segno zodiacale : A inizio dicembre Venere, il pianeta dell’amore, si è mosso in Sagittario, dando ai cuori selvaggi e solitari la libertà di vagabondare. Il giorno di Natale si è spostato nella casa del Capricorno, un segno decisamente più solido e responsabile. Ora è il momento quindi di lanciarsi in nuove avventure amorose, di mettervi in gioco, di capire Come vi comporterete al primo appuntamento. L’universo è pieno d’amore e aspetta solo ...