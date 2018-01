Prime nevicate della stagione in Iran | chiusi aeroporti e scuole GALLERY

Maltempo Puglia : freddo e Prime nevicate in provincia di Foggia : freddo e primi fiocchi in provincia di Foggia: in queste ore viene segnalata neve a Orsara, Deliceto e San Marco in Lamis. Non si registrano al momento disagi alla viabilità. L'articolo Maltempo Puglia: freddo e prime nevicate in provincia di Foggia sembra essere il primo su Meteo Web.