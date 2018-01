Prezzi | Istat | in aumento il costo di voli | arance e pomodori | Grafica

Istat : nel 2017 salgono i Prezzi di voli - arance e pomodori : Lo scorso anno, - rileva Istat - dietro un indice complessivo che non è andato oltre l'1,2%, spuntano balzi per i biglietti aerei sia per sulle tratte nazionali (+13,4%) che su quelle europee (+15,5%) ...

Inflazione - Istat : Prezzi dicembre +0 - 9% su anno - nel 2017 +1 - 2% : A dicembre l'Inflazione resta stabile allo 0,9% rispetto a dicembre 2016 (lo stesso valore già registrato a novembre) e segna un rialzo dello 0,4% su base mensile. Lo rileva l'Istat confermando le ...

Istat conferma - Prezzi dicembre +0 - 9% : (ANSA) - ROMA, 16 GEN - A dicembre l'inflazione resta stabile allo 0,9% rispetto a dicembre 2016 (lo stesso valore già registrato a novembre) e segna un rialzo dello 0,4% su base mensile. Lo rileva l'...

Istat - Prezzi delle case in discesa : Nel terzo trimestre 2017 , secondo le stime preliminari, l 'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquIstate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, diminuisce dello 0,5% ...

Istat - Prezzi delle case in discesa dello 0 - 5% : Nel terzo trimestre 2017, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquIstate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, diminuisce dello 0,5% ...

Istat - i Prezzi nel 2017 tornano a crescere dopo il calo del 2016 : A dicembre l' inflazione resta stabile su base annua allo 0,9%, lo stesso valore già registrato a novembre. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. Il rialzo mensile è stato dello 0,4%, contro il -...

Istat : in 2017 risalgono Prezzi - +1 - 2% : ROMA, 5 GEN - L'anno passato ha segnato il ritorno alla crescita dei prezzi. Lo certifica l'Istat, stimando nella media del 2017 un aumento dell'1,2%, dopo il calo dello 0,1% del 2016. Una "lieve ...

Istat : in 2017 risalgono Prezzi - +1 - 2% : (ANSA) - ROMA, 5 GEN - L'anno passato ha segnato il ritorno alla crescita dei prezzi. Lo certifica l'Istat, stimando nella media del 2017 un aumento dell'1,2%, dopo il calo dello 0,1% del 2016. Una "...