Samp corsara in casanelGara bifronte, ma gli episodi salienti avvengono nelle frazioni 'sbagliate'. Nel 1° tempo dominio Samp con Alisson prodigioso su Zapata (più volte),Caprari (due volte di fila) e Barreto.sprint nella ripresa,Viviano bombardato da Under, Pellegrini (due volte), Kolarov e Dzeko. Però l'occasione clou i giallorossi la hanno al 39', col rigore (mani di Bereszynski su Under) che Florenzi si fa parare da Viviano.E la Samp vince all'80' con la zampata di Zapata sul cross di Murru.(Di domenica 28 gennaio 2018)