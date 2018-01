Polveri sottili In testa alle classifiche Torino | Milano e Napoli

Pericolo bufala Polveri sottili con foto tesserino ASL : nuovo inganno su WhatsApp : Si ripropone prepotentemente la bufala polveri sottili su WhatsApp, corredata da un'immagine di un tesserino ASL con la foto ed i dati personali di un addetto ausiliario specializzato. Si tratta di una donna, come due sono le donne additate come responsabili del presunto misfatto all'interno del messaggio, di cui vi riportiamo a seguire il testo in versione integrale: "Stanno girando per appartamenti con la scusa di misurare le polveri ...

Smog e Polveri sottili PM10 : il 2017 anno critico in Veneto : Il particolato atmosferico PM10 rappresenta la criticità più marcata per quanto riguarda la qualità dell’aria in Veneto e, più in generale, nel Bacino Padano. Ecco di seguito le statistiche dell’Agenzia ambientale regionale legate al PM10 per l’anno 2017, in attesa della Relazione Regionale della Qualità dell’Aria, che comprende i dati relativi a tutti gli inquinanti atmosferici. I dati riportati di seguito si riferiscono ...

Smog - Greenpeace : a Pechino Polveri sottili calate del 54% : polveri sottili in calo a Pechino: nella capitale cinese il livello di PM2.5 è sceso del 54% su base annua negli ultimi tre mesi del 2017, rileva un rapporto di Greenpeace. Il particolato è diminuito del 33% nell’area che comprende Pechino, Tientsin e altre 26 città vicine. A livello nazionale la concentrazione di PM2.5 è diminuita solo del 4,5%, “il tasso piu’ basso dall’inizio della guerra cinese ...

Smog Venezia : da domani cessa l’allerta per le Polveri sottili : Grazie alla pioggia cessa a Venezia l’allarme per il livello di polveri sottili: Arpav, nel bollettino diffuso oggi, rende noto che i livelli di concentrazione di PM10 nella stazione di riferimento (Bissuola) sono rientrati al di sotto dei limiti di 50 g/m3. Il livello verde resterà in vigore da domani e fino a nuova comunicazione. L'articolo Smog Venezia: da domani cessa l’allerta per le polveri sottili sembra essere il primo su ...

Napoli e la Campania nella morsa dello smog : Polveri sottili oltre i limiti in 14 comuni : Accanto alla politica regionale, le amministrazioni comunali devono avere più coraggio, essere meno timorosi nell'applicare nuove concrete ed efficaci politiche di mobilità sostenibile. Prioritario - ...

Inquinamento - Polveri sottili superiori ai limiti da sei giorni : scattano i blocchi alle auto da Milano a Torino : Sei giorni consecutivi oltre i limiti di Pm10 a Milano, Torino e in altre zone della Pianura Padana fanno scattare il blocco alle auto inquinanti. Dalla mattina di Santo Stefano, nel capoluogo lombardo non sono circolare le macchine alimentate a diesel fino agli Euro 4 compresi e limitazioni al traffico sono previste anche a Bergamo e Pavia. Mentre da domani il ‘semaforo rosso’ riguarderà anche Torino, dove dovranno rimanere in ...

Smog - Polveri sottili : allarme arancio a Venezia : Il bollettino riguardante le polveri sottoli emesso in data odierna da Arpa Veneto evidenzia e’ stata raggiunta l’allerta a livello 1 – arancio, con limitazioni in vigore da domani. Si tratta di un livello intermedio che si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 g/mc nella stazione di riferimento (Bissuola), sulla base della verifica effettuata oggi sui quattro giorni antecedenti. I livelli di ...

Riscaldamento e Polveri sottili : meglio a gas o a biomasse? : Lo smog non è più quello di una volta. Niente da rimpiangere ovviamente, ma negli ultimi anni è cambiata radicalmente la composizione percentuale dei responsabili di emissioni nocive e polveri ...

India - nuova arma contro lo smog : un cannone ad acqua abbatterà le Polveri sottili : ... secondo cui il mezzo rappresenta una distrazione dalle cause che sono alla base del pesante inquinamento di nuova Delhi, tra le città con l'aria più irrespirabile al mondo.

Smog Milano : livelli di Polveri sottili PM10 sotto il valore limite : A Milano e nell’area metropolitana i livelli di particelle sottili PM10 sono al di sotto del valore soglia di 50 microgrammi al metrocubo. Le centraline Arpa ieri hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili per 47 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 51 microgrammi in via Senato (lieve sforamento) e 49 al Verziere. L'articolo Smog Milano: livelli di polveri sottili PM10 sotto il valore limite sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Prato : superato il limite di Polveri sottili - riscaldamento ridotto di 2 ore al giorno : A Prato il riscaldamento domestico dovrà essere limitato da 12 a 10 ore giornaliere e sarà vietata la circolazione di veicoli diesel Euro 2 e Euro 3 nella Ztc: ciò a partire dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di giovedì 7 dicembre, secondo quanto stabilito dall’ordinanza emessa oggi dal Comune di Prato a causa del superamento del valore limite del parametro delle polveri sottili PM10. Negli ultimi 7 giorni sono stati rilevati 7 ...

Smog Torino : calano le Polveri sottili - revocato da domani il blocco della circolazione fino a euro 5 : A Torino è revocato da domani il blocco alla circolazione dei veicoli diesel fino a euro 5 scattato due giorni fa a seguito degli alti livelli di polveri sottili nell’aria. Il vento ha ripulito l’aria e negli ultimi due giorni le rilevazioni di Arpa hanno evidenziato una concentrazione di pm10 inferiore al limite di 50µg/m³: rimarranno quindi attive solamente le limitazioni permanenti, fermi di conseguenza gli euro 0, 1 e 2 diesel ed ...

A Torino Polveri sottili sotto la soglia - ma restano i blocchi - : L'amministrazione comunale ha deciso di non revocare le misure anti-smog, nonostante il forte vento di domenica abbia fatto scendere i livelli di Pm10 nell'aria. Resta il divieto ai veicoli Diesel ...