Politano al Napoli? Calciomercato news | il giocatore vuole solo gli azzurri | ma la Juve

Politano-Napoli - tanti i motivi che spingono il calciatore a volere l’azzurro : Il Napoli non ha niente da temere dal repentino inserimento della Juventus per Matteo Politano. Il 24enne esterno offensivo del Sassuolo, tra i migliori in campo della sua squadra ieri nonostante la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta (match in cui ha colpito un palo con un bellissimo tiro a giro) avrebbe ribadito alla dirigenza del […] L'articolo Politano-Napoli, tanti i motivi che spingono il calciatore a volere l’azzurro ...

Politano infiamma il mercato : è sfida Napoli-Juventus : Si infiamma il mercato a pochi giorni dalla chiusura. Nelle ultime ore infatti, la Juventus si sarebbe inserita prepotentemente nella corsa a Matteo Politano, a lungo inseguito dal Napoli. L'...

Giorgio NaPolitano - il golpe 2011 non è finito : 'Ecco cosa succederà dopo il 4 marzo' : 'Il governo del presidente è soltanto una fantasticheria'. 'I candidati premier ? Una totale mistificazione'. Intervistato dal Corriere della Sera , Giorgio Napolitano , legge le carte e prevede cosa ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - l’Inter vuole blindare Skriniar : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Giorgio NaPolitano smonta lo scenario di Massimo D'Alema : "Il governo del presidente è una fantasticheria" : "Il governo del presidente è soltanto una fantasticheria". I candidati premier sono "una totale mistificazione". Giorgio Napolitano mette in guardia dalle "cortine fumogene" che vengono alzate in vista del voto del 4 marzo. Il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita, intervistato dal Corriere della Sera smonta lo scenario che sullo stesso quotidiano aveva delineato Massimo D'Alema ."Gli scenari che leggo sul dopo voto sono ...

NaPolitano : Governo del presidente? Sono solo fantasticherie : "Il Governo del presidente è soltanto una fantasticheria. I candidati premier? Una totale mistificazione". Lo ha detto Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, in una intervista al Corriere della Sera. "Questa legge elettorale cambierà ancora", aggiunge l'ex capo dello Stato. Che poi spiega: "Gli scenari che leggo sul dopo voto Sono spesso pure fantasticherie, formule senza ...

NaPolitano : il Governo del presidente è solo una fantasticheria : Milano, 28 gen. (askanews) Gli scenari 'che leggo sul dopo voto sono spesso pure fantasticherie, formule senza fondamento costituzionale. Ho esperienza in materia, visto che mi è stato attribuito il ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - Juventus pensa a Carrasco - Pastore strizza l’occhio all’Inter : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Per Cuadrado 3 mesi di stop : decolla la sfida al Napoli per Politano : Per Cuadrado 3 mesi di stop: decolla la sfida al Napoli per Politano Lunedì 29 gennaio. E’ questa la data segnata in rosso sul calendario di Massimiliano Allegri: Juan Cuadrado, infatti, sarà visitato in Germania e saprà se dovrà operarsi per curare la pubalgia che lo sta tenendo lontano dai campi di calcio da metà […] L'articolo Per Cuadrado 3 mesi di stop: decolla la sfida al Napoli per Politano sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - affondo per Politano : cifre e dettagli. Giaccherini tra Chievo e Samp : Il calciomercato corre sempre di più sulle corsie. Intrecci, sorpassi e duelli, con un effetto domino pronto ad innescarsi gli ultimi giorni di trattative, appena verrà definito il futuro di Politano. ...

Sassuolo - Carnevali : “Politano vuole il Napoli ma non credo sarà l’ultima sua gara qui” : Matteo Politano spinge per andare al Napoli. A togliere qualsiasi dubbio sulla volontà del giocatore è stato pochi minuti fa l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il dirigente neroverde ha rivelato il desiderio dell’ala degli emiliani: “Non credo sarà l’ultima gara di Politano. Ci sono tante voci, ma per il momento […] L'articolo Sassuolo, ...

Calciomercato Sassuolo - Carnevali : "Politano? Vuole andare al Napoli" : REGGIO EMILIA - " Politano ? Vuole andare al Napoli " . Così, ai microfoni di Sky prima di Sassuolo-Atalanta, l'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni Carnevali . Sull'attaccante classe 1993 ...

Carnevali si sbilancia : 'Politano vuole il Napoli' : ... l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha infatti ammesso prima della gara ai microfoni di Sky Sport che la volontà del giocatore è quella di trasferirsi al Napoli. "Lui vuole andare via, vuole il ...

Ad Sassuolo : 'Politano vuole il Napoli' : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, fa il punto ai microfoni di Sky Sport sulla situazione dell'attaccante a pochi minuti dalla partita contro l'Atalanta. 'Lui vuole andare via, ...