Pietro Grasso contro Matteo Renzi | Il Pd non è più sinistra | è il PdR Avete capito

Pietro Grasso : "La mia candidatura a Palermo è un imperativo categorico. Il no di Bartolo? La scelta del collegio non è possibile" : "La mia candidatura su Palermo non vuole essere una imposizione. Serve a potenziare quelli che sono i consensi eventuali che posso raccogliere. Non deve essere vista assolutamente come una prevaricazione". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, a Palermo per incontrare alcuni dei prossimi candidati alle nazionali, tra cui Erasmo Palazzotto e Antonella Monastra.Grasso sarà capolista nella Sicilia occidentale per il Senato. ...

Kronos il tempo della scelta : ospite Pietro Grasso - leader di Liberi e Uguali : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.raiplay.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Kronos: anticipazioni questa sera Ad ...

Pietro Grasso e Liberi e Uguali sotto al 6% : ognuno sarà libero di fare quel che vuole : Tira una brutta aria nei corridoi degli uffici di Liberi e Uguali dopo gli ultimi sondaggi. Il partito degli scissionisti del Pd e delle schegge impazzite della sinistra italiana non sembra andare ...

Elezioni politiche - Pietro Grasso : 'Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo' : TORINO, 21 GEN - 'Stiamo lavorando sulle liste, e chiuderemo entro i termini, io ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo'. Così il presidente del ...

Pietro Grasso : "I duri e puri finiscono mangiati" : "Diffido dei duri e puri, perché troveranno sempre qualcuno più duro e più puro che se li mangia". Così il presidente del Senato, Pietro Grasso, leader di LeU, sulle parole usate da Beppe Grillo per escludere alleanze del M5S. Grasso è stato interpellato al suo arrivo a un incontro con ConfProfessioni Lombardia, a Milano.Fare alleanze? "Sono domande senza senso, è come dire che un giorno un panda ...

Pietro Grasso : "Governo del presidente? Solo per fare una nuova legge elettorale" : "Non c'è nulla di nuovo, abbiamo sempre detto che legge elettorale non dà governabilità. Noi certamente siamo una forza politica responsabile. Noi siamo disponibili Solo per nuova legge elettorale". Lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso intervistato dal Tg3, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni di D'Alema per il quale dopo il voto si deve puntare a un governo del presidente.

Sabrina Ferilli non si candida con il Movimento 5 stelle : 'Voterò Liberi e uguali di Pietro Grasso' : Certo Luigi Di Maio e compagni continua a guardarli 'con simpatia', perché sono 'ragazzi perbene che sono stati un antidoto alla vecchia politica'. Ma non si candiderà per loro e nemmeno li voterà. ...

Il piano segreto di Pietro Grasso e 'traditori' del Pd : Matteo Renzi spinto alla rovina : Il vero obiettivo della mossa di Pietro Grasso che ha firmato il patto con Nicola Zingaretti è conquistare Palazzo Chigi e la segreteria del Pd. Tra Palazzo Grazioli, Montecitorio, Palazzo Madama e ...

Alessandro Di Battista stronca l'apertura di Pietro Grasso : "Non mi fido di nessun partito" : "Questa è una legge elettorale creata per generare caos", "dai partiti inclini all'inciucio". "Qualora il M5S non dovesse raggiungere il 40% evidentemente ci presenteremo in Parlamento con delle proposte...e vedremo chi ci sta". Così Alessandro Di Battista parla ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.A chi gli chiede cosa ne pensa della disponibilità mostrata da Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, Di Battista ...

Pietro Grasso : "M5s inaffidabile - ma non abbiamo nessuna pregiudiziale" : Il Movimento Cinque Stelle "è un soggetto politico rappresentativo del paese, i sondaggi lo danno come primo partito ma non sono affidabili. Cambiano idee in funzione di un algoritmo, così è complicato dialogare". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, su Radio Capital.Coi 5 stelle dopo il voto del 4 marzo "useremo lo stesso metodo che abbiamo usato per la Lombardia e il Lazio - ha continuato -: valuteremo i ...

Pietro Grasso : "In Lazio e Lombardia situazioni diverse. Con Zingaretti possibile svolta a sinistra" : "Nel Lazio la situazione, rispetto alla Lombardia, è diversa. Ho convocato anche per il Lazio un'assemblea dei delegati regionali che mi hanno dato un mandato per trattare con il presidente Zingaretti, che ricordo che è in carica, per portare avanti politiche di sinistra". Lo ha detto Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, a Maria Latella a Sky TG 24, sottolineando come da Zingaretti possano arrivare ...

Pietro Grasso al sit in dei lavoratori di Ideal standard : "No alla delocalizzazione dopo gli aiuti del Governo" : "Siamo qui come promesso a Roccasecca, per portare solidarietà a tutti coloro che sono in questa terribile situazione di rischiare il licenziamento per una fabbrica, che è una multinazionale che ha deciso di delocalizzare i suoi interessi, dopo aver ricevuto congrui contributi dal governo italiano". Lo ha detto il presidente del Senato e candidato premier di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, esprimendo solidarietà al sit-in ...

Pietro Grasso e il "dilemma Giorgio Gori" : Perché Giorgio Gori è arrivato alla politica su chiamata renziana , ha scarsa esperienza amministrativa anche se sta giocando questa campagna elettorale in maniera efficace e il ritiro di Bobo Maroni ...