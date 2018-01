Pestato in centro Firenze | grave 24enne

Orrore in pieno centro a Roma : giornalista Pestato brutalmente : Una raffica di pugni in volto. Tanto da spaccargli il naso e i denti. Così ieri sera il cronista politico dell'Adnkronos, Antonio Atte, è stato brutalmente picchiato in pieno centro a Roma. Un pestaggio selvaggio senza alcun motivo apparente. Solo la "colpa" di essere intervenuto a difendere una coppia. "Mi sono ritrovato a terra, in un lago di sangue - ha raccontato - ho vissuto attimi di una violenza ...

Cronista Adnkronos Pestato a sangue in pieno centro a Roma : Roma, 9 gen. (Adnkronos) - pestato brutalmente senza motivo in pieno centro a Roma. Una serata da incubo per il Cronista politico dell'Adnkronos Antonio Atte, uscito dalla Camera dei deputati intorno alle ore 21, dopo aver finito la sua giornata di lavoro. Il giornalista si stava incamminando verso