Perché Ikea si chiama così?

Caso Ikea - Perché le multinazionali vogliono pagare le tasse in Olanda - Irlanda e Lussemburgo? : L’ultima multinazionale a finire sotto la lente della Commissione europea è Ikea. L’Antitrust comunitario ha aperto “un’indagine approfondita” sul trattamento fiscale che l’Olanda ha riservato a Inter Ikea, una delle due società che gestisce il business miliardario del colosso svedese dei mobili a basso costo. La Commissione ritiene che “i due tax ruling (accordi fiscali, ndr) sottoscritti con l’Olanda potrebbero ...

Ikea - mamma con figlio disabile licenziata Perché non può lavorare alle 7 del mattino : i colleghi decidono di scioperare : Scoppia la protesta. Ikea licenzia in tronco una lavoratrice, madre separata con due figli di cui uno disabile, perché non può cominciare a lavorare alle 7 del mattino. In...