Pd | Sara Manfuso | “Rinuncio per rispetto per il padre di mia figlia che è candidato LeU”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2018) Tra i casi di rinuncia, oltre quello di Gianni Cuperlo, ce ne è anche un altro nelle file del Pd: quello di, ex modella e presidente dell’associazione #Iocosì che si occupa della lotta alle discriminazioni. “La politica si può fare anche fuori dal Parlamento e la mia rinuncia alla capolistatura nel proporzionale in Lazio2 come candidata di coalizione di centrosinistra – scrive in una nota per spiegare le ragioni della mancata candidatura – deriva proprio da questo assunto ma, ancor di più, dalche nutro per ildi mia(Alfredo D’Attorre, capolista LeU proprio in Lazio2) che non merita, come me, la strumentalizzazione della competizione da un certo inevitabile para-giornalismo. Onorata della proposta che mi è stata rivolta, ma orgogliosa della decisione assunta”. L'articolo Pd,: “Rinuncio perper ...