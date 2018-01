Pd - Renzi presenta le liste : “E’ la squadra migliore” - ma con la minoranza è rottura : Pd, Renzi presenta le liste: “E’ la squadra migliore”, ma con la minoranza è rottura “Quando vai a chiudere un elenco conmeno spazi di prima c’e’ amarezza e dispiacere. Ma è fisiologicoe umano il ricambio delle persone. Vedremo cosa fare in caso dirinunce”, ha detto il segretario del Pd presentando le liste. Ci sono stati […] L'articolo Pd, Renzi presenta le liste: “E’ la squadra ...

Pd - Renzi presenta le liste : "E' la squadra migliore" - ma con la minoranza è rottura : "Quando vai a chiudere un elenco conmeno spazi di prima c'e' amarezza e dispiacere. Ma è fisiologicoe umano il ricambio delle persone. Vedremo cosa fare in caso dirinunce", ha detto il segretario del Pd presentando le liste

Pd - Renzi presenta le liste : “E’ la squadra migliore” - ma con la minoranza è rottura : Pd, Renzi presenta le liste: “E’ la squadra migliore”, ma con la minoranza è rottura “Quando vai a chiudere un elenco conmeno spazi di prima c’e’ amarezza e dispiacere. Ma è fisiologicoe umano il ricambio delle persone. Vedremo cosa fare in caso dirinunce”, ha detto il segretario del Pd presentando le liste Continua a leggere L'articolo Pd, Renzi presenta le liste: “E’ la squadra ...

Pd - Renzi presenta le liste : “E’ la squadra migliore” - ma con la minoranza è rottura : Pd, Renzi presenta le liste: “E’ la squadra migliore”, ma con la minoranza è rottura “Quando vai a chiudere un elenco conmeno spazi di prima c’e’ amarezza e dispiacere. Ma è fisiologicoe umano il ricambio delle persone. Vedremo cosa fare in caso dirinunce”, ha detto il segretario del Pd presentando le liste Continua a leggere L'articolo Pd, Renzi presenta le liste: “E’ la squadra ...

Renzi presenta le liste Pd e sfida al confronto tv Di Maio - Salvini e Berlusconi : Matteo Renzi vuol fare confronti televisivi con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lo ha detto lo stesso segretario Pd in conferenza stampa al Nazareno. "Ci avevano chiesto confronti e duelli - ha...

Pd - scontro Renzi-Orlando sulle liste : slittano la direzione e la presentazione di Boschi a Bolzano : Io e la mia città, io e il territorio dove vivo da 50 anni, io e il mio amore per la mia città e per la politica. Lo so: a guardare i risultati delle precedenti elezioni non ho molte chances. Il ...

Pd - è ancora scontro su liste Salta la presentazione di Boschi Giachetti a Renzi : "No paracadute" : Convocata una nuova riunione della minoranza Pd per decidere la strategia da tenere nella direzione convocata nel pomeriggio. E' infatti ancora scontro sulle liste Segui su affaritaliani.it

Liste Pd - ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alle Liste è caos dentro il Partito democratico. Tanto che la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo. Il ...

LoRenzin : 'Fondo sanitario deve tornare a crescere in rapporto al Pil. Pronta a ripresentare la Riforma del Titolo V' : ... nella massima libertà e senza vincolo di mandato a chi vuole rappresentare il tema della scienza ad alta voce'.

Competition virtuosa tra Renzi e Gentiloni : il segretario si fa largo rispetto al premier - l'idea di presentare la corsa di Minniti con un live a due sui social : Potrebbe essere Matteo Renzi in persona a presentare la candidatura di Marco Minniti nel collegio di Pesaro: insieme in un Facebook live con il ministro più popolare della squadra di governo dopo Paolo Gentiloni. Per ora è un'idea che il segretario Dem non ha nemmeno comunicato al suo staff. Ma è un modo per intestarsi la squadra Pd per le elezioni e farsi largo rispetto alla figura del premier: sempre più pronunciata ...

Scuola - i “super presidi” di Renzi fanno anche gli avvocati : “Chiamati spesso a rappresentare il ministero in tribunale” : Deve dirigere l’istituto, gestire le (poche) risorse economiche a disposizione, scegliere i docenti (visto che la riforma di Renzi ha deciso così). E, come se non bastasse, adesso gli tocca pure andare in tribunale. L’ultima invenzione della Scuola italiana è la nuova figura del “preside-avvocato”: sempre più spesso i dirigenti scolastici sono chiamati dall’amministrazione a presentarsi davanti al giudice per discutere le cause del ministero. ...

LoRenzin ha presentato lista centristi : La lista ha "l'ambizione di diventare una forza politica" e con questo simbolo i centristi andranno al voto e "di crescere nei prossimi anni",aggiunge.

LoRenzin ha presentato lista centristi : 19.50 "Civica popolare"e sotto il nome Lorenzin.Il nuovo simbolo del partito della ministra è un "fiore petaloso" che comprende i simboli dei partiti fondatori: Italia dei valori,centristi per l'europa,Democrazia solidale,l'Italia popolare e Alternativa popolare. "Non è una Margherita" precisa la Lorenzin dopo le polemiche con Rutelli sul simbolo:"Per me il fiore è una peonia",sottolinea. La lista ha "l'ambizione di diventare una forza ...

Elezioni - Beatrice LoRenzin presenta simbolo : 'Noi vaccino contro incapacità e politica alla Cetto Laqualunque' : Un fiore 'petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me l'ha regalata, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro' e ...