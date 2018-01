Pd - Renzi blinda il giglio magico. E per Giachetti spunta il posto sicuro in Toscana : Quando, ieri alle quattro del mattino, la Direzione è finita con la lettura dei candidati, il segretario dem è stato visto avvicinarsi al ministro Claudio De Vincenti. Con un po’ d’imbarazzo: degli esclusi eccellenti, era l’unico presente in sala. A suo favore, ieri, è insorto il collega Carlo Calenda (citando anche altri nomi per i quali, dice, se...

Nella notte dei lunghi coltelli Renzi rivolta le liste e blinda i suoi : Il segretario vuole una pattuglia di 130 fedelissimi, Orlando mastica amaro. Oggi la Direzione. E Gentiloni ritrova D'Alema Nella 'barberia' della Camera Che Paolo Gentiloni sia un tipo compassato è ...

Pd - Renzi pronto a blindare Boschi nel collegio di Bolzano con i voti della Svp. I dem altoatesini : “Scelta oligarchica” : Matteo Renzi a Bolzano vuole mettere uno dei suoi. E il nome in cima alla lista è quello di Maria Elena Boschi. L’ex ministra delle Riforme, scomparsa da tv e giornali ormai da più di un mese, ha bisogno di un collegio sicuro e possibilmente poco esposto per tornare in Parlamento. L’Alto Adige è il posto perfetto, grazie ai preziosi alleati della Südtiroler Volkspartei (Svp). Così la Boschi è pronta a sfidare Michaela Biancofiore di ...

Banche - la Lega accusa Renzi : "Candidatura blindata per Casini" : Non ci sarà alcun processo sul fallimento delle Banche italiane . La relazione conclusiva conterrà, infatti, solo le proposte condivise di riforma ed eviterà qualsiasi giudizio di merito sulle ...

Banche - la Lega accusa Renzi : Candidatura blindata per Casini : Non ci sarà alcun processo sul fallimento delle Banche italiane. La relazione conclusiva conterrà, infatti, solo le proposte condivise di riforma ed eviterà qualsiasi giudizio di merito sulle responsabilità delle crisi bancarie. Non solo. L'ufficio di presidenza della bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario ha dato mandato al presidente Pier Ferdinando Casini di presentare questa relazione conclusiva. Una decisione che ha mandato ...

Renzi blinda le liste del Pd. Ecco come Le briciole per i non fedelissimi. Insight : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern Segui su affaritaliani.it

Così Renzi blinda le liste del Pd Le briciole per i non fedelissimi E c'è il piano anti Gentiloni e Minniti... : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern Segui su affaritaliani.it

Banca Etruria - Renzi blinda Boschi : 'La ricandideremo' : Matteo Renzi blinda Maria Elena Boschi : 'Saranno i cittadini a decidere se Boschi debba essere portata in Parlamento oppure no'. In altre parole, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ...

Etruria - Renzi blinda Boschi : "Dimissioni? Non in discussione" : Roma, 21 dicembre 2017 - Matteo Renzi blinda Maria Elena Boschi finita nell'occhio del ciclone dopo le audizioni in Commissione Banche sulla vicenda Etruria. Quelle di Padoan e Visco e in particolare ...