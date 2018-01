Pd | l?ultimo scontro tra le correnti sacrificati gli uscenti non renziani

Va l entina Verdecchi/ Amici 17 - l a ba l l erina vuo l e abbandonare l a scuo l a : l ’u l timo scontro con l a Ce l entano : Valentina Verdecchi , la ballerina di Amici 17 si è scontrata ancora una volta con Alessandra Celentano ; poi confessa la voglia di andare via ma viene fermata...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 06:00:00 GMT)

Un altro Under eliminato a X Factor 2017 nel 5° live Show : l’ultimo scontro dopo gli inediti : I concorrenti di X Factor 11 sono rimasti in sette. Un altro concorrente ha lasciato il programma ed è stato eliminato a X Factor 2017 nella puntata di giovedì 23 novembre. Il quinto Live Show ha visto l'esibizione di otto concorrenti in due manche. Nella prima manche, i concorrenti hanno presentato gli inediti, alcuni dei quali erano già stati cantanti da loro al momento delle audizioni e quindi già noti al pubblico. Nella seconda manche, i ...