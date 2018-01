Pd | due ex azzurri nelle liste dem | Viceconte in Basilicata e Alli in Lombardia

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : azzurri protagonisti sulla Planai! Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due '... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : azzurri protagonisti sulla Planai! Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Hirscher in testa : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

Sci alpino - slalom Schladming 2018 : sarà ancora duello Hirscher-Kristoffersen? Ultima occasione per gli azzurri prima dei Giochi : Ultimo appuntamento fra i pali stretti per la Coppa del Mondo di sci alpino 2017-18 per quanto riguarda gli uomini, prima della partenza per PyeongChang dove si terranno i Giochi Olimpici invernali. Mai come in questa stagione, lo slalom speciale è stato esclusivo appannaggio dei due fuoriclasse della disciplina, Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen, entrambi sistematicamente sul podio. A Schladming, in Austria, i due promettono spettacolo, ma ...

Politano vuole il Napoli - l’offerta sarebbe già pronta : soldi più due azzurri : Gli ultimi undici giorni di calciomercato proporranno con tutta probabilità una sorta di telenovela per quanto riguarda il rinforzo che il Napoli cerca allo scopo di implementare ulteriormente le capacità del proprio reparto offensivo. Se con il Barcellona sembra andare avanti il discorso relativo a Gerard Deulofeu, importanti aggiornamenti arrivano anche dall’Emilia: non è un […] L'articolo Politano vuole il Napoli, l’offerta ...

Australian Open : due azzurri agli ottavi - non accadeva dal 1976 : ROMA - Due italiani insieme agli ottavi agli Australian Open : Fabio Fognini e Andreas Seppi . Un evento - sottolinea la Federtennis - mai successo in passato nel primo Slam maschile della stagione. L'...

Tennis - Fognini verso un record australe : mai due azzurri agli ottavi : L'ItalTennis maschile si aggrappa a Fabio Fognini per eguagliare un traguardo storico, diventato quasi reale dopo la vittoriosa maratona di Andreas Seppi contro il croato Ivo Karlovic . Un successo ...

Calciomercato Atalanta : due nuovi nomi per i nerazzurri : In attesa di sciogliere il nodo legato al futuro di Orsolini con la Juventus, l’Atalanta non rimane certo a guardare e studia attentamente nuovi nomi per il proprio futuro. Negli ultimi anni la squadra del presidente Percassi ci ha abituati ad acquisti di giovani e talentuosi prospetti, accuditi e lasciati alla sapiente cura di Giampiero Gasperini. A riprova di ciò, la dea avrebbe messo gli occhi su due nuovi interessanti ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2018 in DIRETTA : sarà ancora un duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe. Azzurri per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Riparte il circuito mondiale e riparte la sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe. Inevitabilmente sono loro i grandi favoriti di questa gara. Il francese è il leader della classifica generale ed ha deciso di partecipare alla gara tedesca (inizialmente pareva dover dare forfait) proprio per difendere il primato ...

Azzurri - tre argenti e due bronzi : - PELLEGRINI: GARA - INTERVISTA L'Olanda ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x50 stile libero femminile: Kromowidjojo, Heemskerk, Van Vliet e Van Roon hanno fissato il nuovo record del mondo ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2017-2018 : solo due azzurri qualificati nel PGS di Carezza : Ci si aspettava qualcosa di più. Sulle nevi di Carezza si sono qualificati soltanto due azzurri per le fasi ad eliminazione diretta del PGS della Coppa del Mondo di Snowboard. Pattuglia italiana davvero molto ampia sul pendio di casa, ma poche prestazioni da segnalare. Addirittura vuoto il tabellone per quanto riguarda le donne. Roland Fischnaller sembra esser tornato ai livelli che gli spettano nella specialità olimpica: il veterano timbra il ...

due azzurri come contropartita per Berardi : sono Tonelli e Maksimovic : Nel calciomercato di gennaio il Napoli farà degli interventi importanti per annullare le criticità che hanno colpito l’organico azzurro. E questo a prescindere dal discorso relativo ai rientri di Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam, che torneranno con tutta probabilità tra fine gennaio ed il mese di marzo. Con le loro assenze l’organico è scoperto, ma […] L'articolo Due azzurri come contropartita per Berardi: sono Tonelli e ...

Scherma - Grand Prix Doha 2017 : due azzurri sul podio! Paolo Pizzo e Andrea Santarelli chiudono al terzo posto - successo per il sudcoreano Park Sangyoung : L’Italia centra un doppio podio al Grand Prix di spada di Doha (Qatar). Dopo il secondo posto di Mara Navarria nella gara femminile, arrivano due terzi posti in quella maschile. Infatti Paolo Pizzo e Andrea Santarelli sono stati sconfitti in semifinale dai sudcoreani Park Sangyoung e Jung Jinsun, salendo così sul terzo gradino del podio. Ottimo il torneo di Pizzo, che torna così sul podio in Coppa del Mondo dopo oltre due anni (maggio 2015). Il ...