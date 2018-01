Paura in via Battisti | si stacca maxi cornicione FOTO

Torino - Mazzarri : "No alla Paura di vincere. Ljajic via? Può starci" : contento a metà Walter Mazzarri dopo la vittoria del suo Torino per 3-0 contro il Benevento. "Dobbiamo migliorare nel leggere i momenti della gara. Dopo aver trovato il vantaggio abbiamo concesso ...

Isola dei Famosi - Paura per Francesca Cipriani : la naufraga portata via dall’Honduras - ecco cosa è successo : 1/7 ...

Roma - Di Francesco : 'Via la Paura - serve il coraggio' : 'In questo momento ci vuole coraggio e non paura, a Roma certe cose bisogna affrontarle'. A cominciare dallo scontro diretto di domenica sera a San Siro: Di Francesco, almeno a sentirlo parlare ...

Roma - Paura a via Veneto : jeep dell'esercito sbanda per evitare un'auto - finisce sul marciapiede e abbatte tre alberi : Tragedia sfiorata sabato mattina in via Bissolati, dietro la centralissima e storica via Veneto. Una jeep dell'esercito, per evitare una vettura che ha svoltato in via di San Basilio senza dare la ...

Silvia Toffanin ha ospitato Carlo Verdone : Paura per l'attore - : Dopo l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, non ha sentito la necessità di proseguire nel mondo dello spettacolo, ma si è data da fare nel mondo del cinema. Nella sua prima esperienza ...

Casapinta : Sfiamma un cavo elettrico in via Rondo - Paura per le case FOTOGALLERY : Il botto e lo sfrigolio delle fiamme ha allertato i residenti di via Rondo a Casapinta che, prontamente, dopo aver constatato che un cavo elettrico si era tranciato e che penzolava Sfiammando ...

L’Intima luna senza Paura voleremo via : L’Intima luna senza paura voleremo via Di Vincenzo Calafiore 05 Gennaio 2018 Udine “ questa mia inquietudine che Vive senza mai sapere come sarà il mio domani! “ Vincenzo Calafiore E si ricomincia da ogni giorno. Ricomincio da ogni giorno…Continua a leggere →

Pavia - incendio in un capannone di materie plastiche : Paura per la nube tossica - Si indaga su pista dolosa : Si indaga su pista dolosa - Le indagini formalmente proseguono a tutto campo ma l'assenza di elettricità, che nel capannone era staccata da tempo, non lascia molte possibilità agli investigatori che ...

Pavia - incendio in un capannone di materie plastiche : Paura per la nube tossica : Un vasto incendio è divampato in un capannone a Corteolona e Genzone , nel Pavese. Nel rogo stanno bruciando plastica, pneumatici e altri materiali di scarto e il vento sta spingendo l' alta colonna ...

Via Cola di Rienzo - due pini caduti : Paura e strada bloccata : Due pini di 25 metri caduti insieme. Un altro periColante. E il rione Prati ancora coinvolto da abbattimenti improvvisi che solo per un caso martedì sera non hanno provocato danni e feriti gravi. ...

Paura in Val d’Isère : portati in salvo 150 sciatori rimasti bloccati sulla cabinovia di Chamrousse : Vigilia di Paura per circa 150 sciatori, che sono stati soccorsi in una «spettacolare» operazione dopo essere rimasti bloccati sulla cabinovia di Chamrousse, in Val d’Isère, nelle Alpi francesi....

Paura in Val d'Isère - cabinovia si blocca ad alta quota : 150 sciatori bloccati : Vigilia di Paura per circa 150 sciatori, che sono stati soccorsi in una spettacolare operazione dopo essere rimasti bloccati sulla cabinovia di Chamrousse, in Val d'Isère, nelle Alpi...

Paura a Savona. Camion perde una gomma : ruota vola giù dal viadotto e colpisce un treno : Paura a Savona. Camion perde una gomma: ruota vola giù dal viadotto e colpisce un treno Il copertone del tir ha sradicato i cavi di alimentazione aerea e ha colpito un treno Intercity di Thello sul binario diretto a Ventimiglia (la linea è la Genova-Ventimiglia). Sul fatto indagano gli agenti della Stradale e della Polfer.Continua […] L'articolo Paura a Savona. Camion perde una gomma: ruota vola giù dal viadotto e colpisce un treno sembra ...

Tir su viadotto A10 perde ruota che precipita su un treno : Paura su Intercity per Ventimiglia : Un tir ha perso una gomma che poi è precipitata dal viadotto colpendo la parte anteriore di un treno Intercity con 100 passeggeri a bordo, sradicando la linea elettrica. L'incidente è avvenuto alle 13.