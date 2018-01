Paris secondo | nella libera trionfa ancora Feuz

Fantastico Paris - secondo nella discesa di Garmisch : Roma, 27 gen. (askanews) Dominik Paris vola sulla neve tedesca della discesa libera di Garmisch e conquista uno splendido secondo posto(ex aequo con l'austriaco Vincent Kriechmayr) dietro lo svizzero ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Dominik Paris esalta l’Italia! Secondo posto da sballo verso le Olimpiadi. Vince Feuz - errore Innerhofer : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Lo svizzero, campione del mondo in carica, è alla terza vittoria stagionale dopo quella nella classicissima di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all’esordio. In mezzo a queste tre vittorie, lo svizzero ha conquistato anche i due secondi posti di Kitzbuehel, dove è stato battuto a sorpresa da un Thomas Dressen sceso con il 19, e ...

Coppa del Mondo - Fill secondo nella combinata di Bormio - sfortunato Paris : Ancora un podio per l'Italia a Bormio. A conquistarlo è Peter Fill, secondo 2'41'55 nella combinata vinta dal francese Alexis Pinturault (2'41'13). Terzo il norvegese Kjetil Jansrud. Sfortunata la ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : Paris perfetto - Fill quasi : primo e secondo! Pinturault bene - occhio ai giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per il Circo Bianco, si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio: in mattinata la discesa libera su tracciato ridotto rispetto a quello protagonista ieri, nel pomeriggio poi lo slalom che assegnerà la vittoria. Può davvero succedere di tutto e non mancheranno assolutamente le ...