Pareggite #Inter, #Spalletti 'bacchetta' la squadra e lancia un preoccupante allarme #SpalInter

(Di domenica 28 gennaio 2018) L’non sa più vincere. Con il pareggio del ‘Paolo Mazza’ con la Spal salgono a 9 le gare senza successo per i nerazzurri tra campionato e Coppa Italia. Ladiha subito un crollo clamoroso negli ultimi due mesi, un datoin vista della corsa alla Champions League. I risultati deludenti sono figli però di un gioco diventato prevedibile e non più brillante.venuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, Lucianoha commentato così il pareggio con la Spal: “Quando si prende goal all’ultimo dispiace e rimane amaro in bocca, bisogna lavorare meglio. Preoccupato del rendimento della? Non vedo miglioramenti, ma anche quando vincevamo c’erano questi momenti di vuoto. Non riusciamo a sviluppare le qualità collettive e individuali e perdiamo palloni banali. A volte non si lotta, bisogna riuscire a ...