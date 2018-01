Papa Francesco : "Gesù è venuto per rovinare Satana" : Gesù ci libera da ogni schiavitù, anche da quella del Maligno. Lo sottolinea il Papa all'Angelus domenicale, alla presenza di fedeli e pellegrini arrivati da tutto il mondo, attingendo dal Vangelo del ...

Papa Francesco ha incontrato i volontari della Cri. Presente delegazione VdA : Oggi 27 gennaio 2018 il Santo Padre ha concesso un'udienza speciale ai volontari della Croce Rossa: oltre 6 mila persone provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo si sono ritrovate a ...

I volontari del Comitato di Vasto all'incontro della Croce Rossa con Papa Francesco : Il presidente Francesco Rocca, ha rivolto i suoi saluti al Pontefice in apertura di incontro: "L'estensione della sofferenza umana nel mondo di oggi non ha precedenti. Ma troviamo sempre ispirazione ...

Prete bolognese attacca Papa Francesco su Fb : 'Mi fa girare i maroni' : Ma lei ha notato che la maggioranza dei vescovi di tutto il mondo stanno fin troppo in silenzio? Perché è così? I vescovi imparano alla svelta, e ciò che molti di loro hanno imparato dal suo ...

Papa Francesco - diventano martiri i 19 religiosi uccisi dagli islamisti in Algeria : Per l'Algeria dal 1991 al 2002 fu il 'decennio nero' causato da una crisi politica che costò la vita a 150.000 persone, soprattutto algerini e musulmani, compresi i 19 religiosi e religiose cattolici.

Vaticano - Papa Francesco e la bastonata di Vittorio Feltri : 'Speriamo non clonino Bergoglio' : Gli opinionisti di mezzo mondo si scatenarono chi per dire che simile operazione era orrenda e chi, invece, per dire che si erano aperte prospettive interessanti per l' umanità. Poi, come sempre in ...

Papa Francesco/ Eutanasia non è atto di 'civiltà' : la vita è dignitosa non perché produttiva ma perché amata : Papa Francesco alla Congregazione della Dottrina per la Fede: 'no all'Eutanasia, non è un atto di civiltà. La vita è dignitosa perchè amata'.

Papa Francesco : 'L'eutanasia non è una scelta di civiltà - la vita è intangibile' : ... quando questi ha smarrito il senso della sua dignità e del suo destino, per condurlo con fiducia a riscoprire la paternità amorevole di Dio, il suo destino buono e le vie per costruire un mondo più ...

L'assalto liberal a Papa Francesco : Cronaca di un pontificato che si è incartato Francesco in aereo ribadisce che sui vescovi decide lui Il mondo che tanto aveva sostenuto la rivoluzione di Francesco ora gli volta le spalle. Dalla ...

Il nuovo Padre Nostro di Papa Francesco : Sul Pater Noster, la più importante preghiera cristiana , si volta pagina. Sollecitati da papa Francesco , il miliardo e 300 milioni di cattolici sparsi in tutto il mondo, non reciteranno più, rivolgendosi a Dio Padre, i discutibili versi " non indurci in tentazione "- frutto di una traduzione piuttosto approssimativa delle storiche versioni dal greco e dal ...

Ciclismo - Peter Sagan regala una bici a Papa Francesco : Città del Vaticano, (askanews) - Il tre volte campione del mondo (2015, 2016, 2017), il ciclista slovacco Peter Sagan, ha incontrato Papa Francesco a San Pietro e gli ha donato una bicicletta giallo-...

Ciclismo - Peter Sagan in visita da Papa Francesco! Donata una bici personalizzata al Pontefice : Peter Sagan è tornato dal Tour Down Under e oggi ha fatto visita a Papa Francesco. Il Santo Padre lo ha ricevuto in Piazza San Pietro: ad accompagnarlo anche la moglie Katerina, il piccolo Marlon, i genitori ed Ermanno Leonardi, il numero 1 di Specialized Italia. Il tre volte Campione del Mondo ha donato al Pontefice una bicicletta di colore bianco con la bandiera argentina e il nome di Sua Santità. Nel pomeriggio visita alla Cappella Sistina e ...

Papa Francesco : 'Il carcere senza reinserimento è tortura continua' - : Durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, il Pontefice è tornato anche sui temi toccati durante la visita in Cile e Perù, la corruzione "più pericolosa dell'influenza" e la pedofilia, sulla ...