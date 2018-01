Papa | fino a quando Afghanistan sopporterà disumana violenza?

Afghanistan - Papa : "Fino a quando dovranno sopportare questa disumana violenza?" : Il dolore di Francesco all'Angelus. "Fino a quando ilpopolo afghano dovrà sopportare questa disumana violenza? Preghiamo in silenzio per tutte le vittimee per le loro famiglie; e preghiamo per quanti, in quel Paese,continuano a lavorare per costruire la pace", ha detto il Santo Padre