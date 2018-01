Papa celebra messa a S.Maria Maggiore

: Francesco celebra per le 39 vittime di Rigopiano - FarodiRoma : Francesco celebra per le 39 vittime di Rigopiano - lookingforzay : RT @nandosfreckles: Ma non è che se i tuoi genitori ti dicono paghiamo noi allora Rolls-Royce, castelli, inviti in oro e il Papa che ti cel… - befourkilamniaz : RT @nandosfreckles: Ma non è che se i tuoi genitori ti dicono paghiamo noi allora Rolls-Royce, castelli, inviti in oro e il Papa che ti cel… - nandosfreckles : Ma non è che se i tuoi genitori ti dicono paghiamo noi allora Rolls-Royce, castelli, inviti in oro e il Papa che ti… - DelonghiDe : RT @Gianluca_Teseo: Oggi #27gennaio si celebra il #GiornodellaMemoria. Ricordare le vittime dell’#Olocausto è importante perché questa trag… -

"Quante volte il cuore è un mare in tempesta,dove le onde dei problemi si accavallano e i venti delle preoccupazioni non cessano di soffiare!è l'arca sicura in mezzo al diluvio". CosìFrancesco nell'omelia a Santadove si è recato stamane in occasione della festa della traslazione dell'IconaSalus Populi Romani, recentemente restaurata e alla quale ilè devotissimo.(Di domenica 28 gennaio 2018)