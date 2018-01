Palermo | Zamparini | ' Allo stadio con 2 euro'

Palermo - Zamparini scrive ai tifosi : la lettera con ‘doppio regalo’ : Il Palermo è reduce dal successo in campionato contro il Brescia, aumentano sempre di più le chance di promozione nel campionato di Serie A. Nel frattempo Maurizio Zamparini ha deciso di scrivere ai tifosi, ecco la lettera pubblicata sul sito del club: “Cari tifosi rosanero, c’è una data che non dimenticherò mai: sabato 29 maggio 2004. Il “Renzo Barbera” stracolmo già nel pomeriggio, i fuochi d’artificio ad ...

Serie B Palermo - Zamparini : "Dybala? Lo voleva il Napoli" : Palermo - "Anche il Napoli voleva Dybala. I partenopei mi offrirono Jorginho più un'importante contropartita economica, 30 milioni circa. Ci stavo pensando ma la Juve è stata più brava e rapida a ...

Palermo - a tutto Zamparini : dal rapporto con Tedino alla possibile svolta societaria : Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione della squadra di Tedino. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club rosanero: “Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato con Tedino e il nostro staff. Abbiamo avuto conferma che l’organico era ottimo, nonostante le critiche di inizio campionato, siamo in testa ed e’ un buon auspicio per andare in serie A. Da quando sono a Palermo non ho ...

Palermo - Zamparini svela : “spero di riuscire a mollare già da quest’anno” : “Era una partita che attendevo moltissimo, quelle vicine alle vacanze portano via sempre un po’ di concentrazione, ma e’ andata molto bene. C’e’ soddisfazione nell’essere in cima al campionato, spero cambi invece la mancanza di pubblico”. Con il 3-0 inflitto ieri sera alla Salernitana, il Palermo si laurea campione d’inverno in Serie B, un dato che fa felice il suo presidente, Maurizio Zamparini, ...

Palermo - Zamparini si rammarica ma non molla : “il mio peggior anno” : “E’ stato il mio peggior anno da quando sono a Palermo, per la sofferenza e il dolore che mi hanno provocato certi fatti e che non penso di meritare per i miei 15 anni di lavoro qui, un lavoro fatto con dedizione e amore, lo stesso amore che ho per la gente di Palermo, anche per chi mi insulta e non mi vuole. Sono pero’ sicuro che il Palermo tornera’ in serie A e ci dimenticheremo tutti questi brutti episodi”. ...

Calciomercato Palermo - Zamparini parla di gennaio : le dichiarazioni che preoccupano i tifosi : Il Palermo guida la classifica del campionato di Serie B e punta alla promozione diretta in massima serie. Zamparini ha dato importanti indicazioni anche di mercato attraverso la pagina Facebook del club: “Ultimamente soffriamo il Barbera, ci manca la spinta del pubblico. Sono molto felice per il risultato di ieri, più difficile anche rispetto a Bari. Potevano chiuderla prima, però ieri abbiamo dominato la Ternana. Rispoli è tornato ...

Calciomercato Palermo - Zamparini apre alla cessione di Nestorovski : la squadra in pole per l’attaccante : Calciomercato Palermo – Il Palermo sta disputando una stagione importante, i rosanero guidano la classifica del campionato di Serie B ma a preoccupare i tifosi sono le parole di Zamparini che ha aperto ad un cessione dell’attaccante Nestorovski: “visto che l’ultima gara l’abbiamo vinta senza di lui qualche pensierino può anche venirci”. Forse una battuta o forse no. Sul’attaccante non è un mistero l’interesse ...

Zamparini attacca : “Fallimento Palermo? Pensate prima al Milan…” : Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha fatto visita alla Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte in occasione dello scambio di auguri natalizi con la stampa sportiva palermitana. Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, il numero uno rosanero è tornato a parlare dell’istanza di fallimento presentata dal Tribunale di Palermo ai danni del club siciliano attaccando il Milan: “Fallimento? Sono sereno perché quando mi guardo ...

Palermo - Zamparini : “La Procura ha informazioni errate : l’affare Cascio è bloccato” : Maurizio Zamparini passa all’attacco. “Il Palermo ha debiti per 39 milioni, dei quali 7 verso la mia famiglia. Questi sono i numeri reali”. Il patron del Palermo ha proseguito, con riferimento all’istanza di fallimento presentata dalla Procura: “Poi, se uno mette il debito verso le squadre avversarie senza considerare che in lega ci sono, per […] L'articolo Palermo, Zamparini: “La Procura ha informazioni ...

Palermo - Coronado : 'Grande squadra - bravo Zamparini!' : Igor Coronado , numero 10 del Palermo parla a la Gazzetta dello Sport : 'Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, ma rimanendo umili. La Serie B è un campionato strano. Domenica era uno scontro diretto e siamo stati bravi. Non era semplice farlo in uno ...

Palermo - Zamparini : 'Entro Natale cedo a Cascio. I big non partiranno' : Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport è tornato sulla situazione societaria, dopo che la Procura di Palermo ha avviato l'istanza di fallimento del club, e spiegato che non sarà necessario cedere i pezzi pregiati a gennaio: 'L'...

Palermo - Zamparini : “cessione del club entro Natale” - poi annuncia colpi di mercato : CESSIONE Palermo – Sono giorni di grande ansia in casa Palermo, la Procura ha presentato istanza di fallimento, la situazione ha portato ripercussioni anche sulla squadra che nell’ultima giornata ha fatto i conti con una debacle clamorosa contro il Cittadella. Prova a spiegare la situazione del club il presidente Zamparini intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “questa istanza mi sembra una manovra occulta, sono sconcertato. ...

Zamparini : «Vogliono farmi fallire per prendersi il Palermo a costo zero» : «È un’operazione che non so da dove parta e dove voglia arrivare». La vendita del marchio Palermo Calcio? «Normale prassi, anche Inter e Samp lo hanno fatto». L'articolo Zamparini: «Vogliono farmi fallire per prendersi il Palermo a costo zero» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo - Zamparini : “La situazione è paradossale : a gennaio andrò via” : La pesante sconfitta con il Cittadella e non solo. Il momento non è dei migliori in casa Palermo, dopo soprattutto la notizia che la Procura siciliana ha presentato istanza di fallimento per il club rosanero. Dopo il ko per 3-0 coi veneti, Maurizio Zamparini è così tornato a parlare. “Dopo la gara Tedino e Bellusci […] L'articolo Palermo, Zamparini: “La situazione è paradossale: a gennaio andrò via” è stato realizzato da ...