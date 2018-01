Spal-Inter 1-1 - PAGELLE - voti e highlights 22^ giornata : all’autorete di Vicari risponde Paloschi (VIDEO) : Spal-Inter 1-1, pagelle, voti e highlights 22^ giornata: all’autorete di Vicari risponde Paloschi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Inter 1-1, pagelle, voti E highlights 22^ giornata – Solo un pari per l’Inter in trasferta contro la Spal. All’autorete di Vicari risponde Paloschi proprio al 90°. I nerazzurri perdono due ...

PAGELLE Spal-Inter 1-1 : Vicari protagonista negativo - invisibile Candreva : 1/11 LaPresse/Massimo Paolone ...

PAGELLE/ Spal Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:23:00 GMT)

PAGELLE Udinese-Spal 1-1 : Lasagna sottotono - Floccari trascinatore : Pagelle Udinese-Spal – L’Udinese vuole diventare un’outsider nella corsa all’Europa League, e guardando la classifica sembra averne tutte le carte in regola. Oggi però la squadra di Oddo ha affrontato una Spal agguerrita che ha fermato i friulani sul pareggio, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto in casa del Chievo prima della sosta. Ai bianconeri non è bastato il goal di Samir, nella ripresa Floccari ha fissato il ...

PAGELLE / Spal Lazio (2-5) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : Le PAGELLE di Spal Lazio (2-5): i voti per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori. Al Mazza è show di Ciro Immobile: poker per l'attaccante che raggiunge i 20 gol in campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Spal-Lazio 2-5 PAGELLE - voti e highlights 20^giornata : poker Immobile - magia Luis Alberto (VIDEO) : Spal-Lazio 2-5 pagelle, voti e highlights 20^giornata: poker Immobile, magia Luis Alberto (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... SPAL LAZIO 2-5 pagelle, voti E highlights 20^giornata – Un super Immobile segna quattro reti e permette alla Lazio di battere 5-2 la Spal. Primo tempo frizzante: sblocca il match Luis Alberto, poi subito pari Antenucci. ...

PAGELLE Spal-Lazio 2-5 : Immobile travolgente : Pagelle Spal-Lazio – Spal e Lazio hanno regalato molti goal e grandi emozioni nel match valido per la 20^ giornata di Serie A, il contrario di quanto accaduto nella gara di andata. La squadra di Inzaghi ha trovato tre punti nella rincorsa al quarto posto grazie ad un super Immobile. Dopo l’iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Luis Alberto con un goal ricco di qualità e il pareggio Antenucci ha ristabilito la parità su rigore, ...

PAGELLE/ Spal Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Spal Lazio: i voti per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo allo stadio Mazza nella partita valida per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:55:00 GMT)

PAGELLE Sampdoria-Spal 2-0 : Quagliarella infallibile : Pagelle Sampdoria-Spal – La Sampdoria spazza la crisi vincendo la sfida casalinga con la Spal grazie ad un rigore nel recupero di Fabio Quagliarella che nel finale trova anche il raddoppio. I blucerchiati salgono così a quota 30 punti in classifica rimanendo al sesto posto. Spal beffata, la squadra di Semplici ha giocato comunque un’ottima gara. Pagelle Sampdoria-Spal SAMPDORIA (4-2-3-1): Viviano 7; Sala 6,5, Silvestre 6,5, Ferrari ...

Sampdoria-Spal 2-0 PAGELLE - voti e highlights 19^ giornata : doppio Quagliarella all’ultimo respiro (VIDEO) : Sampdoria-Spal 2-0 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: doppio Quagliarella all’ultimo respiro (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Spal 2-0 pagelle, voti E highlights 19^ giornata – La Sampdoria torna a sorridere dopo due ko consecutivi: ci pensa Quagliarella nei minuti di recupero a realizzare una doppietta e regalare tre ...

Spal-Torino - le PAGELLE granata : Belotti opaco. Niang - i bonus sono terminati : SIRIGU - voto: 6,5 Si salva perché bravo sull'affondo di Schiattarella e ogni volta che il pallone cade dalle sue parti. Capitola su calci da fermo: giustificato. DE SILVESTRI - voto: 5,5 Sempre in ...

Spal-Torino 2-2 PAGELLE - voti e highlights 18^ giornata : esulta Antenucci - granata rimontati (VIDEO) : Spal-Torino 2-2 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: esulta Antenucci, granata rimontati (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Torino 2-2 pagelle, voti E highlights 18^ giornata – Al Mazza di Ferrara, la Spal ottiene un importante pareggio in chiave salvezza contro il Torino. La squadra di Semplici è stata capace di rimontare due reti ai ...

PAGELLE Spal-Torino 2-2 : Iago Falquè non basta - perla di Viviani : Pagelle Spal-Torino – Il Torino spreca il doppio vantaggio creato nel primo tempo con Iago Falque e butta via un’importante vittoria sul campo della Spal. Dopo il successo contro la Roma in Coppa Italia, i granata si fanno rimontare dalla squadra di Semplici che in casa non muore mai. Prima la punizione di Viviani poi il rigore di Antenucci hanno regalato agli spallini un buon punto per come si era messa la partita Pagelle ...

Benevento-Spal 1-2 - tabellino e PAGELLE : La cronaca. Primo tempo in archivio senza particolari sussulti tra Benevento e SPAL . Al 5' i padroni di casa si fanno vedere con Ciciretti, Gomis è attento e blocca la sfera in due tempi. Passano 7' ...